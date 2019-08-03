0553 313 94 23

(Özel) Yargıtay’dan anlaşmalı boşananlar için flaş karar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, anlaşmalı boşanmadan hüküm kesinleşmeden her zaman dönülebileceğine hükmetti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:39
(Özel) Yargıtay’dan anlaşmalı boşananlar için flaş karar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, anlaşmalı boşanmadan hüküm kesinleşmeden her zaman dönülebileceğine hükmetti.


1. Aile Mahkemesi’ne müracaat eden F.D.ç, eşi K.D. ile aralarında karekter farklılığından dolayı tartışma olduğunu, evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini, uzun zamandır ayrı yaşadıklarını kaydetti. Kocasıyla anlaştıklarını ve boşanmak istediklerini beyan etti. Davalı koca da mahkemeye verdiği ifadesinde boşanmak istediğini dile getirdi. Mahkeme; tarafların boşanma konusunda görüş birliği içinde oldukları, boşanmanın sosyal ve ekonomik sonuçları konusunda anlaşma yaptıkları gerekçesiyle tarafları boşanmasına hükmetti. Bir süre sonra davalı koca, anlaşmalı boşanma kararına itiraz etti. Mahkeme, başvuruyu reddetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Kararda; ’’Taraflar Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı koca tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu halde anlaşmalı boşanma davasının ’çekişmeli boşanma’ olarak görülmesi gerekir.’’ denildi. Aile Mahkemesi ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.


Genel Kurul; anlaşmalı boşanmadan hüküm kesinleşmeden her zaman dönülebileceğine hükmetti. Karar oy çokluğu ile alındı. Emsal kararla birlikte; anlaşmalı boşanmalarda karar kesinleşmeden taraflardan biri kararı temyiz edebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teksüt Bandırma rekabetçi takım oluşturma hedefinde
    1. Teksüt Bandırma rekabetçi takım..
    2. Kent söyleşilerinin bu ayki konukları..
    3. Finansın merkezi için gaza basılıyor
    4. Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam..
    5. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    6. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    7. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    8. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    10. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    11. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    12. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    13. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    14. TL ile ihracatta rekor
    15. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    16. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    17. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    18. Bingöl’de en tatlı hasat
    19. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    20. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    21. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    22. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    23. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    24. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    25. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    26. Milletlerarası anlaşmalar
    27. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    28. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    29. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
    30. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız