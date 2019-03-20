0553 313 94 23

Yardım etmek isterken canını zor kurtardı

Okmeydanı’nda aracıyla işine giderken yol kenarındaki yaşlı bir adama yardım etmek için duran bir vatandaş, canını zor kurtardı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:08
Yardım etmek isterken canını zor kurtardı

Okmeydanı’nda aracıyla işine giderken yol kenarındaki yaşlı bir adama yardım etmek için duran bir vatandaş, canını zor kurtardı. Yardım etmeye çalıştığı kişiler tarafından silahla tehdit edilen ve gaspa uğrayan Selim Yalçın, “Ne duruma geldik Allah’ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi” diyerek yaşanan duruma isyan etti.


Olay dün 14:00 sularında, Okmeydanı TEM bağlantısında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan gayrimenkul uzmanı Selim Yalçın, yol kenarında bulunan 60 yaşlarında bir adamın elini kaldırarak yardım istemesi üzerine aracını durdurdu. Yardım etmek için durduğu sırada 25-30 yaşlarında 2 kadın da yanlarına gelerek Yalçın’ın aracına bindi. Kadınlardan biri, Yalçın’ın başına silah dayayarak tehdit etti ve üzerinde bulunan bütün parayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştılar.


“‘Kımıldama, nerede paran?’ dedi bana”


Yaşanan olayın ardından büyük şok yaşayan sürücü Selim Yalçın, "Okmeydanı sapağından geçince az ileride bir tane yaşlı bir adam bekliyordu. El edince ben de durdum ve iki tane kadın geldi. Sonra ‘Nereye gideceksin?’ dedi. Ben de ‘Şirinevler’e işe gidiyorum’ dedim. Bir tanesi baktım hemen arkadan silah çekti bana. ‘Kımıldama, nerede paran?’ dedi bana. ‘Elini atma cebine’ dedi ve cebimden paramı aldılar. İnsanlık namına yaşlı bir insana yardım amaçlı durdum. Başıma böyle bir şey geldi” ifadelerini kullandı.


“Ne duruma geldik Allah’ım”


Yardım etmek isterken mağdur duruma düştüğünü anlatan Yalçın, “Parayı aldıktan sonra da hepsi refüjlerden aşağıya kaçtılar. Toplam 3 kişilerdi. Bin 500 lira paramı aldılar. Ödemem vardı bugün ödememi yapacaktım. Şu anda bütün param gitti. Hala şoktayım. Ne duruma geldik Allah’ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi. Kimsenin kimseye güveni kalmamış” şeklinde konuştu.


Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların eşkal bilgilerini ve kaçtıkları yönü öğrendikten sonra mağdur olan Selim Yalçın’ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
    1. Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
    2. Hakurk Bölgesine hava harekatı
    3. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
    4. Borsa güne yatay başladı
    5. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    6. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    7. GRAFİKLİ - EURO 2020 elemelerinde..
    8. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    9. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    10. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    11. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    12. İstanbul anket sonuçları son dakika..
    13. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    14. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    15. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    16. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    17. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    18. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    19. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    20. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan..
    21. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
    22. Hakurk'a hava harekatı
    23. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
    24. Hollanda’daki silahlı saldırıya..
    25. Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında
    26. Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı..
    27. Fatma nine "süt anne" arıyor
    28. Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda..
    29. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    30. Emniyet amirinin doktora tezi kitap..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır