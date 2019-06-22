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(Özel) Yaralı köpek patisini kaldırarak eczacıdan adeta yardım istedi

Patisi yaralanan sokak köpeği, gittiği eczanede yardım istedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:03
(Özel) Yaralı köpek patisini kaldırarak eczacıdan adeta yardım istedi

Patisi yaralanan sokak köpeği, gittiği eczanede yardım istedi. Köpeğin o anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı köpeği tedavi eden Eczacı Banu Cengiz, "Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi" dedi.


İstanbul patisi yaralanan bir sokak köpeği, mahalledeki eczaneye giderek yardım istedi. Hayvanseverliği ile tanınan Eczacı Banu Cengiz, önce ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Mama kabını alan Cengiz, köpeğin karnını aç olduğunu düşünerek beslemeye çalıştı. Ancak köpek yaralı patisini eczacıya uzatarak adeta yardım istedi. Eczacı Cengiz tarafından pansumanı yapılan köpek, ardından geldiği gibi dükkandan ayrıldı.


Eczacıda yaşanan ilginç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaralı sokak köpeği eczaneden içeri giriyor. Bir süre sonra köpeği fark eden Eczacı Banu Cengiz, yanına yaklaşıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan Cengiz, aç olduğunu düşünerek mama kabıyla köpeği beslemeye çalışıyor. Ancak bu sırada yaralı olan patisini kaldıran köpek, adeta eczacı Cengiz’den yardım istiyor. Köpeği yarasına pansuman yapan eczacı Cengiz, bir süre yaralı köpeği dükkanda misafir ediyor.


Sokak köpeğini tedavi eden eczacı Banu Cengiz yaşanan ilginç olayı anlatarak, "Önce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Patisini uzattı, kan olduğunu gördüm. Sonra onu temizledik. Merhemini sürüp içeride misafir ettik, uyuttuk. Sahiplenmek isteyenler oldu ancak kendisi sokak köpeği olduğu için özgürlüğü tercih edip gitti’’ ifadelerini kullandı.


Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaştığını ancak bu kadar büyüyeceğini beklemediğini söyleyen Cengiz, "Sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Çok şekerdi kendisi, tedavisini yaptırdı ve gitti. Ben de bunu farkındalık oluşturması adına paylaştım. Sonra bir baktım yayılmış.Umuyorum, insanlar bir parça bir şey kaparlar. Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi. Ben özel bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:03
  1. doğa

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