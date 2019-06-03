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(Özel) Yaralı kedi 112 merkezine sığındı

İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’nin bahçesine giren yaralı bir kedi personeli harekete geçirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
(Özel) Yaralı kedi 112 merkezine sığındı

İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’nin bahçesine giren yaralı bir kedi personeli harekete geçirdi. Uzun uğraşlar sonunda HAYKURDER yetkilisi ile birlikte yakalanan yaralı kedi, tedavi edilmesi için veterinere teslim edildi. Kedinin ilk muayenesinde kafa travması geçirdiği anlaşıldı.


İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’nin bahçesine geçtiğimiz günlerde yaralı bir kedi sığındı. Bahçede yaralı kediyi gören 112 personeli harekete geçti. Uzun uğraşlara rağmen yaralı kedi yakalanamadı. Bunu üzerine 112 personeli Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği’ne (HAYKURDER) haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen HAYKURDER Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Önel kediyi yakalayarak tedavi edilmesi için veteriner hekimlere teslim etti.



"Genel durumunun çok iyi olmadığını biliyoruz"


HAYKURDER Yönetim Kurulu Başkanı Erman Paçalı, “Dün Bakırköy’de bulunan 112 komuta merkezine sığınan yaralı bir kedi olduğu haberini aldık. Dernek yönetim kurulumuzdan Ezgi Yönel oraya yakındı müdahale etti. Kedimizi yakaladık. Yaralıydı trafik kazası olduğunu düşüyoruz. 112 personeli bir süredir yakalanamadığını söyledi. Bahçeye sığınmış yaralı halde fakat yakalayamamışlar. Bunun üzerine yardım talebinde bulunuldu. Kedimizin tedavisine başlandı. Genel durumunun çok iyi olmadığını biliyoruz. Açık yaraları var denge kaybı var. inşallah iyi olacağını umut ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:18
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