(Özel) Yanından ayırmadığı keçisiyle evcilleştirdiği kargaları arkadaş oldu

İstanbul’da yaşayan 58 yaşındaki Ali Sever, 3 yıl önce sahiplendiği ve evladı gibi baktığı Prenses isimli keçiyle iki karga arkadaş buldu.

Sultanahmet Meydanında kargaları keçinin üstünde, omuzlarında ve başında gezdiren hayvan severi görenler gözlerine inanamadı.

Aslen Rizeli olan hayvan sever Ali Sever, 3 yıl önce yeğeninden aldığı keçiyi sahiplenerek büyüttü. Zamanla içindeki hayvan sevgisi artan Sever, 15 gün önce edindiği iki kargayı evcilleştirmeyi düşünerek evine karga aldı. 15 gün içinde keçi ile arkadaşlık kuran kargaları yanında gezdiren Ali Sever, Sultanahmet Meydanında vatandaşların ilgisini çekti.

“Yan yana iki karga olduğu zaman evcilleşiyor”

İki karganın yan yana gelerek evcilleşebileceğini söyleyen hayvan sever Ali Sever,“Şimdi bunun ismi Prenses. 3 sene önce yeğenimden aldım 15 günlük idi. 3 seneden beri bakıyorum. 15 - 20 gün önce gezdirirken ağaçların arasından karga sesi geldi. Bir baktım bir tanesi benim prensesimin üzerine kondu. 15 gündür bunlarla beraber bu şekilde geziyoruz. Bir karga evcilleşebiliyor, evcilleştirebiliyorsunuz da iki kargayı kimse evcilleştirememiş. Ben bunu başardım" ifadelerini kullandı.

“Benim çocukluğum çobanlıkla geçti”

Çocukluğunun çobanlık ile geçtiğini ifade eden Ali Sever, kargaları evcilleştirerek başarıya ulaştığını ifade etti. Sever, “Benim çocukluğum çobanlıkla geçti. Yani bu hayvanları çok besledim. Çobanlık yaptım. Zaman geçtikçe insan bir özlem duyuyor. Yavru iken aldım bir buçuk yıl prensesi. İki sene önce bir karga yavrusu bulmuştum. O da bir makineye kendini kaptırdı. Sonra dikkat mi çekti. Araştırdım karga besliyorlar ama iki kargayı birlikten besleyen hiç olmadı. Bu da benim dikkatimi çekti deneyeyim dedim. Çok şükür onu da başardım” şeklinde konuştu.

Ali Sever’i gören bir vatandaş ise duygularını şu şekilde ifade etti: "Gayet dikkatimi çekti. Hatta bir sürü fotoğraf çekindim. Herkesin dikkatini çekti. Olağanüstü bir ilgi aldı. İnsanların hayvan sevgisine ihtiyacı var. Kargalar en çok dikkat çekiyor yavrularının olduğunu da çoğu bilmiyor zaten. Ama gayet güzel hoşumuza gitti”