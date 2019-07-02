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(Özel) Yangın sonrası evsiz kalan aile yardım eli bekliyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Musluk ailesi evlerinde meydana gelen yangın sonra zor günler geçiriyor.

02 Temmuz 2019 Salı 12:46
(Özel) Yangın sonrası evsiz kalan aile yardım eli bekliyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Musluk ailesi evlerinde meydana gelen yangın sonra zor günler geçiriyor.


Çaycuma ilçesinin Perşembe Beldesine bağlı olan Muhsinler Köyü Kamberoğlu Mahallesinde yaşayan Musluk ailesi geçen hafta uyudukları sırada, ocakta unuttukları yemekten dolayı çıkan yangında canlarını zor kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası kullanılmaz hale gelen evde yaşayan aile zor günler geçiriyor. Yaşanan talihsiz olay sonra aile kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Sezer Musluk çıkan yangın yüzünden ailecek açıkta kaldıklarını ifade ederek başına gelenleri şu şekilde anlattı; “Akşam geç saatlerde eşim bize yemek hazırlarken ocakta yemeği unutmuş. Bizde çocuklar, eşim falan uykuya dalmışız. O esnada ocak alev almış. Mutfak komple yanmış, çıkan dumanları gören yakınlarımız ve alt katımda oturan kardeşim yanıp düşen eşyaların sesine uyanmış. Kapıya gelerek bizleri uyandırmaya çalıştılar. Eşim, ben ve çocuklarım yanmaktan son anda kurtarıldık. Hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedik. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ambulans çağırmak aklımıza gelmedi ve uyurken odada aldığımız dumanlar yüzünden sağlığımız bozuldu.”


“Bu kadar ağır bir yükün altında kaldım”


Yangın sonrası işe gidemediğini belirten baba Musluk, “Ayrıca evimi tamir etmeye çalışıyorum. Şuan yaklaşık 50-60 bin TL masrafım var. Tek maaşımla gücümde yetmedi. Kaymakamlıktan yardım istedim fakat çalıştığım için yardım edilmedi. Özel maden ocağında çalışsam da işe gidemediğim zamanlar maaşımı tam alamıyorum ve kaç gündür bu yangın sebebi yüzünden işe de gidemedim. İnsan bile bile evini yakmaz. Ölümden döndük. Evimizin çatısı yok, kar yağdığı zaman su giriyordu. Çatı yaptıralım dedik, borca girdik. Üstüne 3 çocuğumun geleceği de var. Kendi imkanlarımızla evimi tamir etmeye çalışıyorum. Bu kadar ağır bir yükün altında kaldım. Dara düştüm, ne yapacağımı bilemiyorum. Hayırseverlerden yardım eli bekliyorum” dedi.


“Eşimin amcasının evine sığındık”


“Allah kimsenin başına vermesin, yaşatmasın” diyen anne Fatma Musluk gözyaşlarını tutamayarak yaşadıklarını anlattı. Musluk, “Bir buçuk ay önce çocuğumu dünyaya getirdim. Bunun yanı sıra köyde yaşadığımız için iki tanede hayvanım var ve rençberlikte yapıyorum. Bu kadar yoğun koşturmaca da akşam ocağa koyduğum yemeği unutmuşum, yorgunluktan uyuyakalmışım. Ağabeylerimin uyarısıyla uyandım. Eşimin ve çocuklarımızın canını zor kurtardık. Maddi ve manevi olarak çok yıkıldık. Rabbim kimsenin başına vermesin. Anne yok, baba yok. Maddi olarak hiçbir desteğimiz yok. Eşim maaş alsa da borcumuz vardı. Evimiz kullanılamaz hale geldi, eşyalarımız yandı. Yangın odalara sıçramadan söndürüldü ama çocuklarım bronşit hastası olduğu için is kokusu her yere sindi. Şuan evsiz, barksız kaldık. Eşimin amcasının evine sığındık, 3 çocuğum ve eşimle beraber” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:46
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