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(Özel) Yangın dolabında güzel sürpriz

Bursa’da bir iş hanının yangın dolabının içinden gelen sesler üzerine dolabı açan çalışanlar anne kedi ve 5 yavrusuyla karşılaştı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:40
(Özel) Yangın dolabında güzel sürpriz

Bursa’da bir iş hanının yangın dolabının içinden gelen sesler üzerine dolabı açan çalışanlar anne kedi ve 5 yavrusuyla karşılaştı.


Osmangazi ilçesi Doğanbey mahallesinde bulunan Tuğsa İş Merkezi’nde günlerdir gelen sesleri araştıran çalışanlar, sesin yangın dolabından geldiğini tespit etti. Sesin geldiği yangın dolabını açan çalışanlar daha önce hiç karşılaşmadıkları bir manzarayla karşılaştı. Dolabın kapısının açılmasıyla birlikte içine kedinin yavruladığı görüldü. Yeni doğum yapmış olduğu gözlenen anne kediyi aldıkları mamalarla besleyen iş hanı çalışanları, kedi ve yavrularını sahiplendi. Kediyi rahatsız etmeyerek kedinin yavrularını rahat şekilde büyütecek bir ortam hazırlandı. Burada yavrularını emziren anne kedinin rahatının yerinde olduğu görüldü.


Bu iş hanında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade eden çalışanlar "İş hanında bir kaç gündür sesler geliyordu. Seslerin nereden geldiğini bulamıyorduk. Uzun aramalar sonunda seslerin yangın dolabından geldiğini öğrendik. Dolabı açtığımızda kedinin dolaba yavruladığını gördük. Mama alarak anne kediyi besledik. Kediyi sahip çıkıp yavrularını büyütmesine yardım edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:40
  1. doğa

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