(Özel) Yalova Sütlüsü’nün Ramazan Bayramı mesaisi

Ramazanda iftar sofralarını süsleyen ve tarifi sır gibi saklanan Yalova Sütlüsü’nün yapıldığı işletmenin çalışanları, Ramazan Bayramı siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Türk mutfağının tatlı kültürüne kazandırılan ve mideyi yormaması nedeniyle bölgede iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Yalova Sütlüsü’nün satışları, Ramazan Bayramı nedeniyle üçe katlandı.

Tarifi adeta sır gibi saklanan Yalova Sütlüsü’nün üretildiği işletmeye çevre illerden de sipariş geliyor. Şeker oranı diğer tatlılara göre yüzde 60 daha az olan tatlının, tahinli, damla sakızlı, çikolatalı ve klasik olmak üzere 4 çeşidi bulunuyor. Yalova sütlüsüdondurma ve yaz meyveleriyle de tüketilebiliyor.

İşletme sahibiolan Bahattin Battal, yaklaşık 14 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu Yalova Sütlüsü adını verdikleri tatlıyı geliştirdiklerini ve 2006’dan itibaren üretime geçtiklerini ifade ederek, ”Tarifi sır gibi saklanan Yalova Sütlüsü’nün oluşum süreci bundan yıllar öncesine dayanmakta. Yalova’ya özel bir tatlının olmasını istedik. Bu tatlının sütlü olması gerektiğini düşündük. Şuanda arıtma tesisinin yerinde süt mandıralarının olduğuve İstanbul’un süt ihtiyacının Yalova’dan karşılandığını öğrendik. Buna münasebet birçok çalışma sonucunda bu ürün ortaya çıktı. Güllaca, baklavaya benzetmeye çalışıyorlar. Aslında ürünümüz ne güllaç ne baklava. Özel bir hamuru, özel bir pişirme tekniği ile fırında pişiriyoruz. Yine fırında da AR-GE yaparak farklı bir pişirme tekniği uyguluyoruz. Ürünün doğal sağlıklı olmasına dikkat ediyoruz. Genel anlamda ürüne ilgi çok yoğun. Şuruplu tatlılar oranıyla yüzde 60 daha az şekerli olması, mevsim meyveleriyle tüketiliyor olması, tüm şuruplarla, şerbetlerle, Türk kahvesiyle tüketebiliyor olması ürünü farklı kılıyor.