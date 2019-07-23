0553 313 94 23

(Özel) Yabancı gençler imambayıldıyı kendi elleriyle yaptı

‘Gençler arası değişim’ programı dolayısıyla yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı gençler, imambayıldı yemeğini kendi elleriyle yaptı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:18
(Özel) Yabancı gençler imambayıldıyı kendi elleriyle yaptı

‘Gençler arası değişim’ programı dolayısıyla yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancı gençler, imambayıldı yemeğini kendi elleriyle yaptı.


Has Tavuk, dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı öğrencileri ağırladı. Türk gelenek ve göreneklerini ailelerin yanında kalarak öğrenen gençler, Has Tavuk mutfağında imam bayıldı yemeğini kendi elleriyle yaptı.Endonezya, Meksika, Çin, Hong Kong, İtalya, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Almanya, Rusya, Litvanya, Polonya, İngiltere, Tunus, Cezayir, Hindistan, Avusturya ve İspanya’dan program kapsamında Bursa’ya gelen öğrenciler, 3 hafta boyunca misafir oldukları evlerde yemek, giyim, eğlence kültürünü de yakından tanıma fırsatı buldu. ÖğrencilerBursa, Çanakkale, Eskişehir ve İstanbul’u gezme imkanı buldu.


Kamp boyunca çeşitli faaliyetlere katılan 25 öğrenci, çini sanatını, halk oyunlarını, Türk yemeklerini tanıdı. Yabancı öğrenciler, Has Tavuk mutfak şefi İbrahim Aydın’nın önderliğinde, zeytin yağlı imambayıldı, köfte, cacık ve tavuklu pilav gibi çeşitli Türk yemeklerini yaptılar, ardından yaptıkları lezzetli yemekleri afiyetle yediler.


Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı ve Gençler Arası Değişim Programı Koordinatörü Müjdat Sezer, “Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bu güzellikleri başka bir ülkede bulmak mümkün değil. Ülkemizle ilgili, halkımızla ilgili önyargıları ortadan kaldırmak, tarihi ve kültürel alanları göstererek ülkemizin tanıtımına destek vermek, bu öğrencilerin her birini gönüllü turizm elçisi olarak göndermek çok önemlidir.Dili, dini, kültürü ne olursa olsun, bu tür faaliyetler farklı ülkelerden gelen öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasına ve dünya barışına katkı sağlanmasına yardımcı olmakta. Buna katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize” dedi.


Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, dünyadaki gençlerle buluştuklarını ifade ederek, “Artık bu dünya bizim değil, gençlerin. Dünya o kadar küçüldü ki kültürler arasındaki iletişimi sağlamak da bizim görevimizdir. 18 ülkeden gelen gençlerle bir aradayız. Onların aktardığı gelenekle birlikte bizde kendi kültürümüzü, geleneklerimizi burada bulundukları süre içinde aktarmaya çalıştık. Öncelikle bizim gençlerimize bu misyonu taşıdıkları için de teşekkür ediyorum. Buradan dönecek gençlerin Türkiye’nin temsilcileri olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.


İngiltere’den Türkiye’ye gelen Chine Zue, Türk insanın çok sıcakkanlı ve mutlu olduklarını belirterek, “Türkiye’yi çok sevdim. Bursa’da kültürle dolu bir şehir. Her sokakta, caddede kültür ateşini hissedebiliyorsunuz. Daha önce hiç Türk yemeği yememiştim ve kendine has stili var çok lezzetli fakat yapması biraz zor diyebilirim”dedi.


Hindistan’dan geldiğini belirten Aransee isimli genç, “Türk insanı çok girişken, yolda yürürken bile bana nereden geldiğimi soruyorlar. Çok güzel bir özellik. Burada insanlarla vakit geçirmekten çok zevk aldım. Bursa özel bir şehir çünkü hemAsya, hem Avrupa kültüründen izler taşıyor. Bursa’nın renkli bir hayatı var. Türk yemeklerini çok sevdim ve Hint yemekleriyle benziyor. Hatta helvaya bizde helva diyoruz. Burada en çok künefeyi beğendim. Tavuklu pilav da burada sevdiğim yemeklerden bir tanesi oldu” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:18
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brent petrolün varili 63,62 dolar
    1. Brent petrolün varili 63,62 dolar
    2. Tekstil mühendisliği bölümünü tercih..
    3. HDP'li vekilin terörist kardeşi idamla..
    4. Çekilişten 'mail'den siber saldırı..
    5. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    6. Sapkınların Netflix tuzağı
    7. YKS tercihleri başladı
    8. Renault Mais müşteri memnuniyetinde..
    9. Başkan Asya, mahalle muhtarlarıyla bir..
    10. Venezuela’da 23 eyaletten 18’i..
    11. Helikopter ambulansın yoğun yaz mesaisi
    12. Döviz kurları
    13. Turkcell, yerli 5G uyumlu antenleri..
    14. Kırsal Kalkınma Programı İzleme..
    15. Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının..
    16. Baymak'ın "Tesisatçı Buluşmaları"
    17. Kemerburgaz yolu İhsaniye Işıklar..
    18. Anzer Balı sağıma hazırlanıyor
    19. (Özel) Maslak’ta elleri sopalı bir..
    20. Akademik birimlerde görev değişimi
    21. Vedat Muriç: Tarihe geçmek istiyorum
    22. Fenerbahçe Eljif Elmas transferini..
    23. "Çok iyi bir sezon bizi bekliyor"
    24. Jandarma’dan sahte içki operasyonu
    25. Adana Şehir Hastanesi’nde KETEM..
    26. Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa..
    27. AK Parti’den ‘Genişletilmiş İl Danışma..
    28. 12.kattan kendini boşluğa bıraktı
    29. Kalamış’ta senfoni orkestrası..
    30. Çobanlar sosyal medyada birleşti
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar