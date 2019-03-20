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Yabancı gelinlerin Türkçe aşkı

Balıkesir’in Altıeylül İlçesi Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda açılan kurslara katılan üç yabancı gelin Türkçe öğreniyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:25
Yabancı gelinlerin Türkçe aşkı

Balıkesir’in Altıeylül İlçesi Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda açılan kurslara katılan üç yabancı gelin Türkçe öğreniyor. Ukrayna uyruklu kursiyer Oksana Meşe doğum yapmasına 1 hafta kalmasına rağmen Türkçe eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor.


Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelerek evlenen yabancı gelinler Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda açılan kursta buluştular. İlkokul öğretmeni Alaattin Ersoy tarafından verilen eğitimlerle Türkçelerini ilerleten yabancı gelinler ve diğer kursiyerler Türkçe öğrenmek için büyük gayret sarf ediyorlar. İran uyruklu Aşa Saraç (38) eşinin gemici olduğunu ifade ederek “Eşim İran’a çalıştığı gemiyle gelmişti biz orada bir mağazada tanıştık. Türkçeyi öğrenmek bazen zor bazen kolay. Ben Türkçe bilmediğim için ara sıra zorluk çekiyorum. Türkiye’de olmaktan çok mutluyum. Kursta ihtiyacım olan Türkçeyi öğreniyorum. Ben 2 aydır kursa geliyorum hocamız, arkadaşlarım çok iyi, onları çok seviyorum. Ben Türkiye’de çokmutluyum”dedi.



“Türkçe öğrenmek zor ama yapabilirim”


Rus Uyruklu Tatiana Şenkaya (30) eşiyle 12 Ekim 2018 yılında evlendiğini belirterek “Türkiye’ye 6 ay önce geldim. Türkçe öğrenmek zor ama yapabilirim. Türkçe bilmediğim için bazen zorluk çekiyorum. Öğrendiğim Türkçe yeterli değil. Türkiye’ye geldiğim için çok mutluyum, Türkiye çok güzel, hava güzel, insanlar iyi”şeklinde konuştu.



“1 hafta sonra doğum yapacağım”


Türkçe öğrenmenin zorluğuna değinenUkrayna uyruklu Oksana Meşe (33)“Ukrayna ve Türkçe gramer yapıları birbirlerinden çok farklı aynı değil. Eşimle 2018 yılında İstanbul’da evlendim. Türkiye’de olmak beni mutlu ediyor. Türk yemekleri çok iyi, hava iyi, kış ve yaz meyve sebzeleri sürekli var bu çok güzel. Bebek bekliyorum 1 hafta sonra doğum yapacağım. Erkek çocuğum olacak ismini henüz belirlemedik bilmiyorum”dedi.



“Kursun çok faydası oldu”


Türkçe dil kursuna katılan Suriye Uyruklu Yusuf Hajjar (25)Türkiye’ye 6 yıl önce geldiğini söyleyerek “Bu zamana kadar hiç kursa gitmedim yeni başladım. Alaattin hocamdan okuma yazma öğrendim kursun bana çok faydası oldu”şeklinde konuştu.


Kursiyerlere Türkçe eğitimi veren Alaattin Ersoy ise yabancılara yönelik okuma yazma kursunun 12 Şubat tarihinde başladığını hatırlatarak “Kursiyerlerimiz toplam 136 saat haftada 4 gün 5’er saat eğitim alıyorlar. Yaklaşık olarak bir buçuk ay sürüyor. Okuma yazma temel konuşabilme becerisi kazandırma ve anlama üzerine ağırlıklı olarak eğitim veriyoruz”dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:25
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