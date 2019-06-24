0553 313 94 23

(Özel) Vicdansız sürücü çarpıp olay yerinde bıraktı, Büyükşehir hayata döndürdü

Bursa’da vicdansız sürücünün çarpıp olay yerinde bıraktığı sokak köpeği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde tedavi edilip hayata döndürüldü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:20
(Özel) Vicdansız sürücü çarpıp olay yerinde bıraktı, Büyükşehir hayata döndürdü

Bursa’da vicdansız sürücünün çarpıp olay yerinde bıraktığı sokak köpeği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde tedavi edilip hayata döndürüldü. Sokak köpeğine "Mahur" ismi verilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can dostlarımıza sahip çıkmak ve onları korumak hepimizin görevidir. Lütfen duyarlı olalım" dedi.


Bursa’nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi’nde bir aracın çarpması sonucu kanlar içinde kalan köpeğin yardımına vatandaşlar yetişti. Yaralı köpeğin acı içinde kıvrandığını gören vatandaşlar, durumu Bursa Büyükşehir Belediye Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, merkezde tedavi altına alındı. Etrafında olan biteni masum bakışlarıyla izleyen köpeğe ise Mahur ismi verildi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da sosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mahur için, “Maalesef yaşanmasını asla arzu etmeyeceğim üzücü bir olay sonrasında yaralanmış halde bulduğumuz güzel dostumuza ekiplerimiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Onu tedavi altına aldık. Can dostlarımıza sahip çıkmak ve onları korumak hepimizin görevidir. Lütfen duyarlı olalım” cümlelerini kullandı.


Mahur’un kısa sürede sağlığına kavuşacağını belirten Veteriner Hekim Nuri Açık ise, “Köpeğimize ihbar üzeri gidilerek ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. İlk yaptığımız muayeneye göre, trafik kazası olduğunu gözlemledik. İçeride birkaç kanaması ve kırığının olduğundan şüpheleniyoruz. Bunun üzerine tetkiklerimiz devam edecek. Tedavinin ardından alındığı yere veya sahiplenmek isteyene vereceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi
    1. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    2. "İstanbul seçimini yaptı, milletin..
    3. Firari FETÖ sanığı, Niğde'de kıskıvrak..
    4. Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor
    5. Çaldıran Belediyesinden cami yapımı..
    6. Başkan Kılıç’tan muhtarlar zirvesi
    7. Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde..
    8. Minibüse giren yavru kedi itfaiye..
    9. VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    10. (Tekrar) Kartal’da çöken bina..
    11. Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi..
    12. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
    13. Boyun germe estetiği ile yıllara..
    14. Altay’dan, İzmir’e birlik çağrısı
    15. Pasinler TSO’dan mesleki yeterlilik ve..
    16. Büyükşehir’in gelecek stratejisi..
    17. Çipras'tan Türkiye’ye alçak tehdit!..
    18. Erdemli Belediyesi’nin camilere..
    19. Siirt’te PKK’ya yardım eden 10 kişi..
    20. Masa başı çalışanlara altın beslenme..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama