0553 313 94 23

(Özel) Vapurdan atlayan ve iki aydır ulaşılamayan üniversiteli gencin cesedinin bulunma anı kamerada

İstanbul’da yaklaşık iki ay önce Kadıköy-Sirkeci seferini yapan vapurdan atlayarak intihar eden 23 yaşındaki gencin cesedinin denizde bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 09:20
(Özel) Vapurdan atlayan ve iki aydır ulaşılamayan üniversiteli gencin cesedinin bulunma anı kamerada

İstanbul’da yaklaşık iki ay önce Kadıköy-Sirkeci seferini yapan vapurdan atlayarak intihar eden 23 yaşındaki gencin cesedinin denizde bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından yüzeyden alınan ceset deniz polisine teslim edildi.


İstanbul’da geçtiğimiz 20 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Sirkeci seferini yapan vapurdaki İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Abdullah Eraydın, seyir halindeki vapurdan atlamıştı . Olayın ardından yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri, saatlerce arama yapmasına rağmen genci bulamamıştı.



Vapurdaki yolcular cesedi görünce şoke oldu


Aramalar devam ettiği esnada dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy-Karaköy seferini yapan vapurdaki yolcular, deniz yüzeyinde hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar durumu vapur yetkililerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki cesedi bota alarak deniz polisine teslim etti.



Ceset tanınmaz hale gelmiş


Yapılan incelemelerde uzun süredir suda kaldığı tespit edilen cesedin, denizdeki canlılar tarafından deforme edildiği ve tanınmaz hale geldiği belirlendi. Cesedin üzerinden ise Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Bota alınan ceset Üsküdar’daki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu’na götürdü. İskeleye çıkartılarak polis ekiplerine teslim edilen gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartepe’de heyecan dolu Off-Road şenliği
    1. Kartepe’de heyecan dolu Off-Road..
    2. Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü
    3. Döviz kurları
    4. (Özel) Şizofreni hastası genç kadına..
    5. Bir ailenin çöp seferberliği
    6. NASA’ya Türk damgası
    7. Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha..
    8. Denizli’de trafik kazası: 6 yaralı
    9. Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
    10. Sayıştay'dan İmamoğlu'na yalanlama!
    11. Gevaş’ta hain tuzak: 3 korucu yaralı
    12. (Özel) Asker uğurlama konvoyunda yolu..
    13. Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin..
    14. Futbol: Kupa Amerika
    15. Suudi Arabistan Japonya’da yatırım..
    16. Sayıştay: "İBB ve iştiraklerine..
    17. Damperin yan bölmelerinde 8 bin 170..
    18. Jandarma ekipleri sahte para..
    19. Mursi'nin cenazesine ailesi dışında..
    20. Yozgat-Ankara karayolu trafiğe açıldı
    21. Esaretten şehadete! Mursi, Hakk’a yürüdü
    22. Yamaç paraşütünde ‘Dımbıllan dayı’ ile..
    23. Sayıştay: "İddia edildiği gibi denetim..
    24. İş Dünyası-Üniversite entegrasyonu..
    25. Mut’ta trafik kazası; 1 yaralı
    26. TV düellosundan arta kalan...Yalanoğlu
    27. Türk fıstığına fıstık gibi ödül
    28. "Mursi'nin naaşından korkuyorlar"
    29. Aydemir, Şenkayalı dadaşlarla istişare..
    30. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı..
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!