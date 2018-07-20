Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019en ucuz özel üniversite fiyatları

ÖSYM’nin düzenlediği YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı şu günlerde. İyi bir üniversite hayali kuran gençler devlet üniversitelerini tercih edecekleri gibi özel (vakıf) üniversiteleri de tercih edebilirler. Vakıf üniversitelerinin 2018-2019 ücretlerini merak eden gençler özel üniversite ücretleri 2018 2019 fiyatlarının ne kadar olduğunu açıklanan özel yani vakıf üniversitesi fiyat listesinden görme imkanına sahip oldu. İşte özel-vakıf üniversitesi 2018 2019 eğitim öğretim yılı ücretleri…

2018 2019 vakıf üniversite fiyatları yıldan yıla değişiklik gösterse de özel üniversite fiyatlarının en pahalı olduğu bölümler sağlık bölümleri gelmekte. Özel üniversite sağlık bölümleri fiyatlarında ise başı tıp çekmekte. Diş hekimliği özel üniversite fiyatları ve puanları ise ikinci sırada eczacılık, eczacılığı sırayla hukuk ve psikoloji takip ediyor. Özel tıp fakülteleri puanları ve ücretleri Türkiye genelinde ortalama 60 bin TL olan tıp fakültelerinin ücretleri 105 bin TL'ye kadar çıkıyor. Diş hekimliği 50 bin civarında. Pahalı özel üniversiteleri içinde en ucuz özel üniversite fiyatları nedir? Sorusuna verilecek cevap Okan Üniversitesi: Pilotaj bölümünün yıllık ücreti 45 bin 900 TL.

Acıbadem Üniversitesi: Tıp fakültesi 96 bin 800 TL. Eczacılık 43 bin 500 TL. Psikoloji 43 bin 500 TL, Sosyoloji ise 32 bin TL.

Bilkent Üniversitesi: Tüm bölümlerin yıllık ücreti 37 bin 120 TL.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi; Eğitim fakültesi, mimarlık ve iç mimarlık programlarının ücretleri 27 bin TL. Hukuk 35 bin TL. Diğer lisans programlarının da yıllık ücretleri 27 bin TL.

İstanbul Aydın Üniversitesi; Tıp fakültesi yüzde 25 burslu ücreti 49 bin 500 TL. Diş hekimliği fakültesinin ücreti 66 bin TL. Eğitim fakültesi 17 bin 500 TL. Psikoloji 35 bin TL. Hukuk 47 bin TL. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki programların ücretleri 33 bin TL'den başlayıp burs oranına göre 8 bin 250 TL'ye kadar düşüyor.

Bilgi Üniversitesi; Ücretler peşin ve taksitli olarak değişiyor. Hukuk ve mimarlık ile psikoloji bölümlerinin peşin ücreti 55 bin 400 TL, taksitli ücreti ise 58 bin 626 TL.

Koç Üniversitesi: Tıp 105 bin 500 TL. Diğer lisans programlarının ücreti ise 76 bin 500 TL.

Okan Üniversitesi: Pilotaj bölümünün yıllık ücreti 45 bin 900 TL. Ancak bu ücrete yıllık 13 bin euro olan zorunlu uçuş eğitimi dâhil değil. Tıp 69 bin 900 TL, Diş Hekimliği 65 bin 900 TL

Özyeğin Üniversitesi: Fakülte programları 60 bin TL. Pilot eğitimi 48 bin TL. Ancak zorunlu uçuş eğitimi bu ücrete dahi değil. 3 dönem alınan eğitimin toplam ücreti 50 bin euro.

Sabancı Üniversitesi: Tüm bölümlerde eğitim ücreti 72 bin 500 TL

Yeditepe Üniversitesi: Diş hekimliği 74 bin 750 TL, Tıp 69 bin TL, Eczacılık 57 bin 500 TL, Hukuk 52 bin 900 TL, Psikoloji 40 bin 800 TL