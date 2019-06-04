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(ÖZEL) Uygur Türkleri, Çin tarafından yasaklanan 400 yıllık geleneklerini Bursa’da yaşattı

Çin tarafından 70 yıldır işgal altında bulunan Doğu Türkistan’dan kaçarak eğitim için Uludağ Üniversitesi’ne gelen Uygur Türkü öğrenciler, her bayram namazı sonrası yaptıkları ve 2 yıldır Çin devleti tarafından yasaklanan sema gösterisini Bursa’da yaşattı.

04 Haziran 2019 Salı 10:53
(ÖZEL) Uygur Türkleri, Çin tarafından yasaklanan 400 yıllık geleneklerini Bursa’da yaşattı

Çin tarafından 70 yıldır işgal altında bulunan Doğu Türkistan’dan kaçarak eğitim için Uludağ Üniversitesi’ne gelen Uygur Türkü öğrenciler, her bayram namazı sonrası yaptıkları ve 2 yıldır Çin devleti tarafından yasaklanan sema gösterisini Bursa’da yaşattı.


Ulucami’de kılınan Ramazan Bayramı namazı sonrası Uygur Türkü öğrenciler, her bayram namazı sonrasında yaptıkları, 400 yıllık bir gelenekleri olan sema gösterisini gerçekleştirdi. Uludağ Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler tarafından yapılan sema gösterisine Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da izlediği sema gösterisinde Uygur Türkleri, 2 yıldır Çin tarafından yasaklı olan bu geleneklerini sürdürebiliyor olmanın mutluluğunu yaşadı.


Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Abdulkadir Abdulkerim, Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’ın bir hapishaneye dönüştüğünü ifade ederek, “Şu an Uygur Türklerinin 3 milyondan fazlası toplama kamplarında tutuluyor. Uygur Türklerini asimile etmek adına evlerimize Çinli erkekler yerleştiriliyor. Uygur kızları ise zorla Çinlilerle evlendiriliyor. Çocuklar ise ’melekler kampı’ adı verilen asimilasyon kamplarında Çin kültürüne göre yetiştiriliyor. Kültürümüz, dilimiz ve dinimiz ağır baskı altında. Ben Türkiye’ye geldim diye Çinliler babamı ve abimi hapse attılar. Bursa’da üniversite okuyan Uygur Türkü arkadaşlarımın da çoğunun anne ve babası hapiste tutuluyor. Hiçbirimiz 2 yıldır ailemizle görüşemiyoruz. Ailem hayatta mı onu dahi bilmiyorum. Doğduğum topraklara döndüğüm an beni de hapse atacaklar” dedi.


Yaptıkları sema gösterisi hakkında da bilgiler veren Abdulkadir Abdulkerim, “Yapmış olduğumuz gösteri Uygur semasıdır. Doğu Türkistan’ın Kaşgar kentindeki Büyük Cami’nin önünde bayram namazları sonra tüm halk tarafından toplu olarak yapılan bir gösteridir. Bu gösterinin amacı zulme karşı içimizdeki direniş gücünü arttırmaktır. Çin devleti bu gösterimizi 2 yıldır yasakladı. Kendi ülkemizde yapamasak da bugün Bursa’da Ulu Cami önünde bu geleceğimizi yaşattık. Çin ne yaparsa yapsın bizi yok edemeyecek. Kültürümüzü, medeniyetimizi ve milli ruhumuzu yaşatacağız” diye konuştu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, yaptığı konuşmada, “Bayramlar, mutluluktur, sevinçtir, neşedir. Bizler de burada bir sevinci ve neşeyi yaşamak için bir aradayız. Bir yanımız sevinç ve neşe yaşarken bir yanımız ise Uygur Türkü kardeşlerimiz için hüzün dolu. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bayram namazları sonrası gerçekleştirdikleri 400 yıllık geleneklerini, Çin’in yasaklamasından dolayı artık yapamıyor. Uygur Türkü kardeşlerimizin bu geleneklerini Bursa’da yaşatıyor olması bizi de mutlu etti. Bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı düşmanlarımız istemez. Onlar istemiyor diye biz de dağılacak değiliz. Bizler inancımızı ve kültürümüzü yaşayacağız. Kendi bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Biz kendi kültürümüz ve inancımız doğrultusunda gidiyorsak başkalarının ne düşündüğü bizim için fark etmez. Bugün burada yapmış olduğumuz sema gösterisi de bizlerin kendi yolumuzda gidiyor olmamızın göstergesidir. Türk halklarının ve ümmetin birlik ve beraberlik içerisinde yeniden ayağa kalktığımız bir bayram olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:53
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