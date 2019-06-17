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(Özel) Ünlülerin bebeklerini yapıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sanatsal bebek yapımı ile uğraşan iki çocuk annesi Arzu Sofuoğlu, çocuklarının kendisinden oyuncak istemesi üzerine başladığı bebek yapımında bugün arkadaşlarından ünlü sanatçılara, politikacılardan dünya liderlerine kadar birçok ismin bebeklerini yapıyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
(Özel) Ünlülerin bebeklerini yapıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sanatsal bebek yapımı ile uğraşan iki çocuk annesi Arzu Sofuoğlu, çocuklarının kendisinden oyuncak istemesi üzerine başladığı bebek yapımında bugün arkadaşlarından ünlü sanatçılara, politikacılardan dünya liderlerine kadar birçok ismin bebeklerini yapıyor.


Bandırma’da 2,5 yıldır sanatsal bebek yapımı üzerine çalışan Arzu Sofuoğlu (36), Türkiye’de sadece iki kişinin uyguladığı bir teknikle istek üzerine bebek yapıyor. Güzel Sanatlar Lisesi ve aynı zamanda Marmara Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği mezunu olan Sofuoğlu, iki çocuk annesi olması nedeniyle şimdilik öğretmenlik mesleğini yapmadığını ifade ederek, boş vakitlerinde sanatsal bebek tasarımı ile uğraştığını belirtti. Bebekleri plastik bazlı olan polimer kil adlı bir malzemeden ürettiğini belirten Sofuoğlu, "Daha öncesinde telin üzerine folyo kaplayıp plastik bazlı malzemeye şekil veriyorum. Vücutlarını telle oluşturarak en son aşamada alüminyum folyo kaplayıp etrafını elyafla sarıyorum. En son saçlarını ve makyajını yapıp kıyafetlerini giydiriyorum" dedi.



"Hedefimde Atatürk’ün çalışmasını yapmak var"


Çocuğunun kendisinden oyuncak yapmasını istemesi ile bu uğraşa başladığını belirten Sofuoğlu, "Daha öncesinde bez bebek yapıyordum. Yeterli gelmedi ve sürekli bir arayış içerisinde oldum. Şu anda da çalışmalarım bu şekle dönüştü. Halihazırda Yeşilçam oyuncularından Adile Naşit ve Münir Özkul’u yaptım. Şu anda da Kemal Sunal’ı yapıyorum. Hedefimde ise en büyük hayalim Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışmasını yapmak var. Tabii kişilerin büyük heykellerini yapmak daha kolay gözükebilir ama küçük ölçekli bu tür işlerde daha zor olabiliyor. Bu nedenle Atatürk’ün çalışmasını biraz öteledim" dedi.



Yapımı 15 günü buluyor, 250 TL’ye mal oluyor


Çalışmasını yapacağı kişinin önden ve yandan çekilmiş iki fotoğrafına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Sofuoğlu, bir bebek yapımının 15-20 gün sürdüğünü ve 250 TL’ye mal olduğunu belirterek, "Yüzün önden ve yandan çekilmiş iki fotoğrafı üzerinden çalışıyorum. Bu fotoğrafı büyütüp, küçültüp detayları görmem gerekiyor. Yüz hatları, girintiler, çıkıntılar çok önemli" dedi.


Sofuoğlu, kendisinden en çok talep edilen çalışmaların annesi, babası vefat etmiş kişilerden geldiğini ifade ederek, "Annesi, babası ya da sevdiği bir yakını vefat eden kişiler, bana onların fotoğraflarını getirerek, onların çalışmalarını yapmamı istiyor. Evlerinin bir köşesinde onların anılarını bu şekilde yaşatmak istiyorlar" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
  1. sanat
  2. fotoğraf

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