(ÖZEL) Ünlü sanatçı Candan Erçetin oyunu Beşiktaş’ta kullandı Ünlü sanatçı Candan Erçetin Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda sandıkların açılmasıyla beraber oyunu kullanan ilk isimlerden oldu.

Ünlü sanatçı Candan Erçetin Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda sandıkların açılmasıyla beraber oyunu kullanan ilk isimlerden oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle İstanbul’da oy kullanma işlemi başladı.Vatandaşların yanı sıra ünlü isimlerde sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanımının başladığı ilk dakikalarda ünlü sanatçı Candan Erçetin de sandık başına gelerek oyunu kullandı. 1255 nolu sandıkta oyunu kullanan Erçetin, daha sonra okuldan ayrıldı.

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