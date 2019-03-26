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Ünlü profesörün cipiyle yayaların arasında daldığı kaza kamerada

Üsküdar’da ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu cipini park ederken yanlışlıkla fren yerine gaza basınca kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

26 Mart 2019 Salı 09:42
Ünlü profesörün cipiyle yayaların arasında daldığı kaza kamerada

Üsküdar’da ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu cipini park ederken yanlışlıkla fren yerine gaza basınca kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Yayaları ezdikten sonra panikleyen sürücü, ardından park halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kamyona çarpan sürücünün art arda yaptığı kazalar, güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Üsküdar Çengelköy’de dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu direksiyon başında olduğu cipi geri geri park etmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan cip, o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra panikleyen sürücü, bu sefer de yol üzerinde park halinde olan bir kamyona hızla arkadan çarptı. Kamyona çarparak yaralanan profesörün kaburgasında kırık oluşurken, cipin çarptığı vatandaşlardan ikisi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Kontrolden çıkan cipin önce yayaları ezdiği, ardından kamyona çarptığı kazalar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde geri geri gelen cip bir anda kaldırıma çıkarak yayaları eziyor, daha sonra yolda ilerlerken park halindeki kamyona arkadan hızla çarpıyor.


Kazaya tanık olan çevredeki bir esnaf; “Araba geri geri gelip buraya yanaşacaktı. Buradan 5 - 6 kişi geçerken çarptı onlara. Sonra geldi benim tezgahıma çarptı, anca durabildi. Sonra giderken de ilerideki kamyonete çarptı” diyerek yaşananları anlattı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:42
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