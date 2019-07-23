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(Özel) Üniversite yerleşkesinde ayçiçeği hasadı yapıldı

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin ektiği ayçiçeklerinin hasadı başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:59
(Özel) Üniversite yerleşkesinde ayçiçeği hasadı yapıldı

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin ektiği ayçiçeklerinin hasadı başladı. Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, fakültedeki hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını ektikleri ürünlerden karşıladıklarını söyledi.


Çağış Yerleşkesi içinde öğrencilerin yürüyüş yolu üzerindeki araziye ayçiçeği eken Veteriner Fakültesi, bunları hasat ederek hayvanların yem ihtiyacını karşılıyor. Hasat ettikleri ayçiçekleri silajlık hale getirerek Veteriner Fakültesi’ndeki hayvanlara yedirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, kampus içindeki boş arazileri değerlendirerek fakülteye katıda bulunduklarını belirtti.


Azman, “Bizim hayvanları beslememiz için yem bitkisi ekmemiz gerekiyordu. Üniversitede boş bulduğumuz arazilere uygun yem bitkileri ektik. Üniversite yerleşkesinde bulunduğumuz yere ayçiçeği ektik. Ayçiçeği yağlı bir tohum, kurak iklimlerde yetişen, susuz arazilerde yetişen bir bitki. Bir yazlık, bir de kışlık olarak bunu ektik. Her sene bir yere buğday, arpa ekemezsiniz. Bir yıl yazlık ekip daha sonra oraya buğday, arpa ekme açısından ayçiçeğini ektik. Ayçiçek hasadını biz süt oluşumu dediğimiz tanelerinin olgunlaştığı dönemde yapıyoruz. Bu hasadını yaptığımız ayçiçeklerini silaj yapıyoruz. Silajın enerjisi zengin olduğu için, hayvanlar tarafından sevilerek tüketiliyor. Süt ineklerinde süt verimini artıran, besi hayvanlarında kiloyu artıran bir yem bitkisi. Bu sene bunu denedik ve oldukça da başarılı olduk. Bundan sonraki dönemlerde gerek koyunlar, gerek sığırlar üzerinde sindirim denemeleri, besi denemeleri üzerinde çalışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:59
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