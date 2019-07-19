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Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar?

ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra TYT 150 baraj puanı ve AYT 180 baraj puanını geçen milyonlarca üniversite adayı puanları nispetinde üniversite tercihlerini yapacak. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite adayları YKS tercihlerini yapacak. Peki üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar merak ettiği Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar? İşte tıp fakültesi, mühendislik, eczacılık özel üniversite ücretleri. Koç Üniversitesi ücretleri 2019, Sabancı Üniversitesi ücretleri 2019 fiyatları. Özel üniversite ücretleri 2019.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:35
Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar?

ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra TYT 150 baraj puanı ve AYT 180 baraj puanını geçen milyonlarca üniversite adayı puanları nispetinde üniversite tercihlerini yapacak. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite adayları YKS tercihlerini yapacak. Peki üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanan adaylar merak ettiği Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar? İşte tıp fakültesi, mühendislik, eczacılık özel üniversite ücretleri. Koç Üniversitesi ücretleri 2019, Sabancı Üniversitesi ücretleri 2019 fiyatları.

Işık Üniversitesi

Mühendislik, Fen Edebiyat, Mimarlık ve Tasarımi Güzel Sanatlar Fakültesi

Tam ücretli: 55 bin TL

Yüzde 75 burslu: 13 bin 750 TL

Yüzde 50 burslu: 27 bin 500 TL

Yüzde 25 burslu: 41 bin 250 TL

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi:

Tam ücretli: 53 bin TL

Yüzde 75 burslu: 13 bin 250 TL

Yüzde 50 burslu: 26 bin 500 TL

Yüzde 25 burslu: 39 bin 750 TL

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi:

Ücretli: 120 bin TL

Yüzde 50 burslu: 60 bin TL

Eczacılık Fakültesi:

Ücretli: 70 bin TL

Yüzde 50 burslu: 35 bin TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü:

Ücretli: 39 bin 600 TL

Yüzde 50 burslu: 19 bin 800 Tl

Mühendislik Fakültesi: 

Ücretli: 58 bin 080 TL

Yüzde 50 burslu: 29 bin 40 TL

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi:

Yüzde 50 burslu: 45 bin 750 TL

Ücretli: 91 bin 500 TL

Diş Hekimliği Fakültesi:

Ücretli: 91 bin 500 TL

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi:

Yüzde 25 burslu: 45 bin 300 TL

Yüzde 50 burslu: 30 bin 200 TL

Ücretli: 60 bin 40 TL

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İletişim Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık)

Yüzde 50 burslu: 28 bin 975 TL

Ücretli: 57 bin 950 TL

Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi:

Yüzde 25 burslu: 42 bin 675 TL

Yüzde 50 burslu: 28 bin 450 TL

Ücretli: 56 bin 900 TL

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi:

Ücretli: 62 bin 500 TL

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler:

Ücretli: 62 bin 500 TL

Hukuk Fakültesi: 

62 bin 500 TL

İletişim Fakültesi:

62 bin 500 TL

Sanat ve Tasarım Fakültesi: 

62 bin 500 TL

İşletme Fakültesi:

62 bin 500 TL

İngilizce hazırlık okulu:

62 bin 500 TL

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti

Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 96,500 TL

Tıp Fakültesi 2019-2020 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 133.000 TL 

Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için (Tıp fakültesi dâhil) KDV dâhil 96,500 TL

Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsıyor ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödeniyor.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi:

85.000 TL

Tıp Fakültesi:

78.000 TL

Eczacılık Fakültesi:

65.000 TL

Hukuk Fakültesi:

60.000 TL

Mühendislik Fakültesi:

52.000 TL

Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Programı):

52.000TL

Mimarlık Fakültesi

(Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı):

45.000 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

45.000 TL

İletişim Fakültesi:

45.000 TL

Ticari Bilimler Fakültesi:

45.000 TL

Fen - Edebiyat Fakültesi:

45.000 TL 

Güzel Sanatlar Fakültesi:

40.000 TL

Eğitim Fakültesi:

35.000 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi:

35.000 TL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu:

28.500 TL

Meslek Yüksekokulu:

25.000 TL

Yabancı Dil Hazırlık Programı Lisans (Dönem Ücreti):

22.500 TL

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Yüzde 25 burslu: 65 bin 250 TL

Yüzde 50 burslu: 43 bin 500 TL

Yüzde 75 burslu: 21 bin 750 TL

Ücretli: 87 bin TL

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi:

Ücretli: 75 bin 900 TL

Yüzde 50 burslu: 37 bin 950 TL

Eğitim Fakültesi:

Yüzde 50 burslu: 20 bin 125 TL

Hukuk Fakültesi: 

Ücretli: 54 bin TL

Yüzde 50 burslu: 27 bin TL

Yüzde 25 burslu: 40 bin 500 Tl

 

AREL ÜNİVERSİTESİ

AREL ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi:

Ücretli: 32 bin 17 TL

Yüzde 50 burslu: 16 bin 8 TL

Yüzde 25 Burslu: 24 bin 12 TL

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi:

Ücretli 32 bin 17 TL

Yüzde 50 burslu: 16 bin 8 TL

Yüzde 25 burslu: 24 bin 12 Tl

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi:

Ücretli: 82 bin 80 TL

Yüzde 50 burslu: 41 bin 40 TL

Yüzde 25 burslu: 61 bin 560 TL

Diş Hekimliği Fakültesi:

Ücretli: 82 bin 80 TL

Yüzde 50 burslu: 41 bin 40 TL

Yüzde 25 burslu: 61 bin 560 TL

Eczacılık Fakültesi:

Ücretli: 74 bin 520 TL

Yüzde 50 burslu: 37 bin 260 Tl

Yüzde 25 burslu: 55 bin 890 TL

Eğitim Fakültesi:

Ücretli: 37 bin 260 TL

Yüzde 50 burslu: 18 bin 630 TL

ANKARA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Eğitim ücreti: 45 bin TL

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Hazırlık Sınıfı: 43 bin 100 TL

Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fakültesi: 45 bin 700 TL

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi: 38 bin 300 TL

Hukuk Fakültesi: 41 bin 400 TL 

Tıp Fakültesi: 59 bin TL

Mühendislik Fakültesi: 41 bin 400 TL

İSTANBUL DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi: 41 bin TL

Yüzde 25 burslu: 30 bin 940 TL

Edebiyat Fakültesi: 38 bin 500 TL

Yüzde 25 burslu: 28 bin 870 TL

İngilizce Hazırlık Sınıfı: 36 bin 300 TL

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Hazırlık Programı:

Yüzde 75 burslu: 12 bin 750 TL

Yüzde 50 burslu: 25 bin 500 TL

Yüzde 25 burslu: 38 bin 250 TL

Ücretli: 55 bin 400 TL

Hukuk Fakültesi:

Yüzde 50 burslu: 27 bin 700 TL

Ücretli: 55 bin 400 TL

Mimarlık Fakültesi:

Yüzde 50 burslu: 27 bin 700 TL

Ücretli: 55 bin 400 TL

Mühendislik Fakültesi:

Yüzde 50 burslu: 25 bin 500 TL

Yüzde 25 burslu: 38 bin 250 TL

Ücretli: 51 bin

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:35
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