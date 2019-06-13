(Özel) Ümraniye’de kapalı otoparkta motosiklet hırsızlığı kamerada

Ümraniye’de motosikletli iki hırsız, kapalı otoparka girerek burada bulunan park halindeki motosikleti çaldı. Hırsızlardan biri rahatça girdikleri kapalı otoparktan çaldıkları motosiklet ile, diğeri de geldikleri motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı. Gece yarısı yaşanan hırsızlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ümraniye Site Mahallesi’nde geçtiğimiz ay meydana geldi. Motosikletli iki hırsız gece yarısı bir kapalı otoparkın önüne geldi. Otoparkın kapısının açılması ile hırsızlar içeriye rahatça girerek çalacakları motosikletin yanına doğru gitti. Hırsızlar, çalacakları motosikleti birkaç dakika içerisinde çalıştırıp yerinden hareket ettirdi. Ardından hırsızlardan biri çaldıkları motosiklet ile diğeri de geldikleri motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

Öte yandan yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki hırsız kapalı otoparktan içeri giriyor. Otoparkta bulunan motosikleti çalarak olay yerinden kaçıyorlar.