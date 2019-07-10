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(Özel) Uludağ’ın eteklerinde büyüleyen güzellik

Uludağ’ın eteklerinde bulunan Alaçam, doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
(Özel) Uludağ’ın eteklerinde büyüleyen güzellik

Uludağ’ın eteklerinde bulunan Alaçam, doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Alaçam’ın büyüleyici güzelliği havadan görüntülendi.


Kestel ilçesi sınırları içinde, Bursa’ya 36 kilometre uzaklıkta bulunan Alaçam mevkii, Uludağ’ın güney yamacında yer alıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber sıcaklardan bunalan piknikçiler soluğu Alaçam’da aldı. Sıcak aile ortamı, soğuk havası ve buz gibi akan suyuyla doğa tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Alaçam, birçok misafire kucak açıyor. Yeşilin her tonunu barındıran, ağaçların bulutlarla dans ettiği bu gizli bahçe, temiz havasıyla ziyaretçilere adeta yayla ferahlığı sunuyor. Şehrin gürültüsünden kaçıp Alaçam’a sığınan ziyaretçiler, burada keyifli vakit geçirdiklerini ve her yaz mutlaka geldiklerini dile getirdi.


Manisa’dan gelerek hafta sonunu Alaçam’da geçiren Ozan Zorluöz, "Alaçam’ı görmeye geldik. Burası harika bir yer. Sıcaklardan bunalanlar için tavsiye edebileceğimiz bir mekan. Gayet hoş, aile ortamı var. Hafta sonu piknik yapacaklar için burası ideal bir yer” dedi.


Gürsu Yusufelililer Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Yaşar Kaya Portakal, uzun yıllardan beri Alaçam’da dernek olarak faaliyet yürüttüklerini belirterek, “Bu yıl da buraya geldik. Burası bizim memleketimiz olan Artvin’i andırıyor. Suyu çok hoş. Burasını herkese tavsiye ediyorum. İnşallah seneye tekrar Alaçam’da buluşuruz” diye konuştu.


Alaçam, sadece Bursa halkına değil, şehir dışından gelen ziyaretçilere de ev sahipliği yapıyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
  1. doğa

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