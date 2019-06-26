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(Özel) Üçüz buzağılar görenleri hayrete düşürdü

Bursa’da suni tohumlama ile dünyaya gelen üçüz buzağılar görenleri hayrete düşürdü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:10
(Özel) Üçüz buzağılar görenleri hayrete düşürdü

Bursa’da suni tohumlama ile dünyaya gelen üçüz buzağılar görenleri hayrete düşürdü. Ender rastlanan doğumda bir inek 3 buzağı doğurdu.


Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Alaylı köyünde büyükbaş havyan besiciliği yapan Naim Acar, ineğine suni ilkah (tohumlama) yaptırdı. Gebe kalarak doğum yapan inek 3 buzağı yapınca sahibi ve görenler şoka girdi.


Veteriner hekim Şeref Aslan, “Bu işletmemizde 5 yaşını geçmiş hayvanlara melezleme yapıyoruz. Geçen yıl 9. ayda yaptığımız suni tohumlamada ineğimiz için simental ırkı boğa kullandık. Burada iki dişi bir erkek olmak üzere üçüz doğum görüldü. Şu an buzağılarımız gayet sağlıklı. Üreticimiz de mutlu” diye konuştu.


Büyükbaş Havyan Besicisi Naim Acar, ”Kendimi bildim bileli hayvancılık yapıyorum. Daha önce hiç üçüz buzağımız olmamıştı. Biz bu tesise yeni geçtik, bizim için üçüz buzağı olması büyük bir mutluluk. Bu ender rastlanan bir vaka. Hayvanlarımız gayet sağlıklı” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:10
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