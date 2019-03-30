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(Özel) Tuzla sahilde iç ısıtan görüntüler

İstanbul Tuzla’da düzenlenen Bahar Koşusu’nda görevli bir vatandaş, sokak köpeğine avucunun içine döktüğü sudan içirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:27
(Özel) Tuzla sahilde iç ısıtan görüntüler

İstanbul Tuzla’da düzenlenen Bahar Koşusu’nda görevli bir vatandaş, sokak köpeğine avucunun içine döktüğü sudan içirdi. Hayvansever adamın sokak köpeğine elleriyle su içirdiği anlar görenlerin içini ısıttı.


Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Tuzla Bahar Koşusu’nda görevli olan Ahmet Öney, koşu alanındaki bir sokak köpeğine elleriyle su içirdi. Pet şişedeki suyu avucunun içine boşaltıp köpeğe içiren hayvansever adam, görenlerin içini ısıttı. Suyu kana kana içen sokak köpeğinin hayli susamış olduğu gözlendi.


Sokak köpeğini elleriyle besleyen Ahmet Öney, "Sokakta bizlerin dışında da yaşayan canlıların olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onlar için bir hayat neyse bizim için de hayat aynısıdır. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Su ve gıda her şey için her canlı için önemlidir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:27
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