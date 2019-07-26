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(Özel) Türkiye’nin yüzde 60 bu bölgeden karşılanıyor...Fiyat ve rekolteyle üretinin yüzünü güldürdü

BURSA (İHA) – İhracatıyla Türkiye’ye 70 milyon liranın üzerinde katma değer sağlayan Bursa’nın ünlü Santa Maria Armutu’nun hasadına başlandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:50
(Özel) Türkiye’nin yüzde 60 bu bölgeden karşılanıyor...Fiyat ve rekolteyle üretinin yüzünü güldürdü

BURSA (İHA) – İhracatıyla Türkiye’ye 70 milyon liranın üzerinde katma değer sağlayan Bursa’nın ünlü Santa Maria Armutu’nun hasadına başlandı. Türkiye’de üretilen armudun yüzde 60’ının karşılandığı Gürsu Ovası’ndaki armut bahçelerinde çalışanları ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da eline aldığı kova ile ilk hasat şenliğine destek oldu. Rekoltenin ve fiyatların istenen seviyede olması ise üreticinin yüzünü güldürdü.


Türkiye’ye sağladığı katma değer ile Bursa’da altın değerinde olan Gürsu armudunun hasadına başlandı. Yaşanan olumsuz hava şartlarına rağmen hiç fire görmeyen armut, fiyatıyla da rekoltesiyle de üreticileri sevindirdi. 100 bin ton armudun yaklaşık yüzde 60’ı Avrupa, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilirken, ürün dalında 2 liradan alıcı buluyor.


Bu yılın ilk hasadını yapan Gürsu ilçesindeki üreticiler, Santa Maria Armutu’nun kendilerini sevindirdiğini söyledi. Armut hasadında çalışan işçileri ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, eline aldığı kovayla armut topladı. Armutları tek tek toplayan Başkan Işık, “Santa Maria cinsinin bu yılki hasadına başladık. Bir yıl boyunca sevgiyle özenle yetiştirilen armudun üreticisine kazanç sağlamasını umuyorum. Hem yurt dışında hem de yurt içinde iyi bir piyasaya sahibiz. Köylümüzün ve çiftçimizin daha iyi şartlarda para kazanması için bizlerde buradayız. 25 bin dönümlük bir alanda armut üretimimiz var. Türkiye genelinde Santa Maria armudunun yüzde 60’ını Gürsu ovamızda yetiştiriyoruz. Deveci ve diğer armutlarla birlikte ise yüzde 30’unu yetiştiriyoruz. Gürsu ovası Santa Maria armudunun merkezi diyebiliriz. Bu sene hasadına başladığımız armudun kalitesinin geçtiğimiz senelere göre daha iyi olduğunu görüyoruz” dedi.


Hasadı gerçekleştiren vatandaşlarla da yakından ilgilenen Başkan Işık, “Geçen sene hasadını yaptığımız armudun yüzde 60’ını ihraç etmiştik. Bu sene ise bu rakamı yüzde 80’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz sene 70 milyon lira üzerinde bir katma değer sağladığımız armuttan bu sene 80-85 milyon liralık bir katma değer hedefliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:50
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