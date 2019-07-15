0553 313 94 23

(Özel) Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile ün salmaya başladı

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ olarak adlandırılan Burdur’daki Salda Gölü yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrarken, ziyaretçiler göl kıyısında biriken ve yüksek mineral taşıyan çamuru cilde iyi geldiğini söyleyerek vücutlarına sürüyorlar.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:02
(Özel) Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile ün salmaya başladı

Türkiye’nin ‘Maldivleri’ olarak adlandırılan Burdur’daki Salda Gölü yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrarken, ziyaretçiler göl kıyısında biriken ve yüksek mineral taşıyan çamuru cilde iyi geldiğini söyleyerek vücutlarına sürüyorlar.


Burdun’un Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli görüntüsü ile ilgi odağı olmaya devam eden Salda Gölü son yıllarda çamuru ile de ün salmaya başladı. Göl, Denizli ve Isparta gibi çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken özellikle hafta sonları yabancı turist kafilelerini de ağırlıyor. Dağların arasında adeta saklı bir cennet gibi duran ve su rengi ile dünyanın en ünlü kumsallarından biri olan Maldivler’i anımsatan Salda Gölü kıyısındaki çamur çukurları da ile de dikkat çekiyor. Kıyıda biriken çamurun minareli kil şeklinde olduğu ve cilde iyi geldiği biliniyor. Göle girdikten sonra kıyıdaki çamur çukurlarına da girerek adeta çamur banyosu yapan ziyaretçileri minareli olduğu öğrenilen çamuru vücutlarına sürüyorlar. Çamuru sürdükten sonra bir süre güneşlenen ve vücutlarında çamurun kurumasını bekleyen ziyaretçiler ardından tekrar göle giriyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı çamur çukurlarına giren ziyaretçiler yaptıkları çamur banyosu sonrasın da ise ilginç görüntüler oluşturuyorlar.


Fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı olan Salda Gölü özellikle öz çekim tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından biri haline gelmiş durumda. Çamur çukurları ve gölden çıkanlar hemen cep telefonlarına sarılarak o anları ölümsüzleştiriyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:02
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Datça protokolü 15 Temmuz’da şehitleri ziyaret etti
    1. Datça protokolü 15 Temmuz’da şehitleri..
    2. Sosyal medya kullanımı estetik..
    3. Şarlatan Adnan Oktar'ın pedofili..
    4. Denizlili hakemler İsveç’teki..
    5. Ayvacık'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı
    6. 15 Temmuz şehidi Gökbayrak mezarı..
    7. MHP’den esnafa siftah parası
    8. Enkazdan 60 saat sonra kurtarıldı
    9. Bakan Selçuk'tan 15 Temmuz mesajı
    10. Yalova’da şehitler mezarları başında..
    11. Başkan Yanmaz’dan festivale destek..
    12. Tepki çeken görüntü! Yaralı eşeği..
    13. Fındık üreticisinin fiyatı beklentisi..
    14. Avrupa birliği'nden 15 Temmuz mesajı
    15. BAE destekli siteden 15 Temmuz'da..
    16. Başkale'de 133 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Parktaki şüpheli şahıslar tek tek..
    18. 15 Temmuz kahramanları TÜRKSAT..
    19. Motor tutkunu damadın gelin arabası da..
    20. 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler..
    21. Başkan Çaylı: " 15 Temmuz’da..
    22. Tip 2 diyabet hastaları tedaviden..
    23. Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç’ı..
    24. AB'den 15 Temmuz mesajı
    25. Pehlivan, "Bu şehirde iz bırakmak için..
    26. Yeni Malatyaspor’un isim sponsorluğu..
    27. Gazi Ahmet Arık: Şehit arkadaşımı..
    28. Vali Dağlı, “Bu ihaneti asla..
    29. "Borç yapılandırma fonu kurulmalı"
    30. MHP’li Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları