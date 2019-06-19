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(Özel) Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:53
(Özel) Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı.


Karacabey’in Yeniköy beldesinde bulunan ıhlamur ormanlarında yaklaşık 1 ay sürecek olan ıhlamur hasadı başladı. Sadece bölge halkının kontrollü ve belgeli bir şekilde gerçekleştirdiği ıhlamur toplama işi geçtiğimiz günlerde başladı. Birçok derde deva olduğu söylenen ve kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamur, Karacabey Yeniköy halkına önemli bir gelir sağlıyor. Geçtiğimiz yıl kilosunun 60-70 TL’den satıldığı ıhlamurun bu sene 70-80 liradan alıcı bulması bekleniyor.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye’nin en önemli ıhlamur ormanlarının Karacabey’de bulunduğuna dikkat çekerek, “Dünyanın sayılı ıhlamur ormanlarında hasat başladı. Güzellikler şehri olarak nitelendirdiğimiz Karacabey’imizde birçok doğal güzelliğimiz var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de ıhlamur ormanları. Karacabey ıhlamur ormanları dünyaca meşhur. Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarıdır. Buradan hasat edilen ürünler çok kaliteli bir şekilde pazarlarda alıcı bulabilmektedirler. Longoz, defne ormanlarımız var. Aromatik bitkiler noktasında da burada ciddi çalışmalarımız var. Şu anda ıhlamur hasadı başlamış vaziyette. Bunun yöre halkına hayırlı olmasınıAllah’tan niyaz ediyorum” dedi.


Bölge halkına da bir müjde veren Özkan, “Karacabey’deki ormanlarda faaliyetlerimiz Orman İşletme Şefliği çerçevesinde yürütülüyordu. Orman köylülerimizin talebi üzerine bir Orman Müdürlüğü kurulması noktasında taleplerimiz oldu. AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin’le birlikte bu noktada gayret gösterdik. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve Milletvekilimiz Dr. Mustafa Esgin’e bu noktadaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mustafa Esgin ile yaptığımız telefon görüşmesine bakanımızla konuyu görüştüklerini, meselesinin hallolduğunu, Karacabey’in en kısa zamanda bu hizmete kavuşacağını ifade etti” diye konuştu.


Bu ormanların bâkir alanlarında yapılan çeşitli aşılama çalışmaları neticesinde bölgede yaşayan vatandaşlaraciddi bir gelir kaynağına sahip olduklarına işaret eden Özkan, “Kestane hasadı yapıyorlar. Defne konusunda çalışmalar var. Kurşunlu’da bir proje kapsamında defne kurutma tesisi yapıldı. Bu bölgede ıhlamur ormanlarından istifade ediyorlar. İşte Orman Müdürlüğü’nün kurulması neticesinde bölge müdürlüğümüzle yapılacak koordineli çalışmalarla bu alanların daha da genişletilmesi, ıslah edilmesi ve verimliliğin artması, dolayısıyla burada yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyesinin yükselmesi noktasında çeşitli gayretler olacak. Bu çerçevede ben başlayan ıhlamur hasadı vesilesiyle de ben bölgede yaşayan vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Bunun yanında da bizim kırsal ekolojik turizm noktasında ataklarımız var” ifadelerini kullandı.


Burada yaşayan bir vatandaşın gayretleriyle yaklaşık 500-600 yıllık çınarlar ağaçları tespit ettiklerini anlatan Özkan, “Bunun tescili konusunda bakanlık nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz alanda atıl vaziyette bir alabalık tesisi var. İlerde yeni keşfettiğimiz bir şelalemiz mevcut. İlerleyen süreçte bunları Karacabey turizmine kazandıracağız. Önce kendimiz keşfediyor, tanıyor, öğreniyoruz, daha sonra bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, Bursalı hemşerilerimize, tüm Türkiye’ye bunun tanıtımını yapıyoruz. Gerçekten çok büyük doğal güzellikler var” dedi.


69 yaşında ıhlamur topluyor


Bölgede yaşayan ve ıhlamur hasadı yapan Fehmi Çolak, “Bu sene ıhlamur Allah’a şükürler olsun iyi durumda. Bu yıl ıhlamur her ağaçta var” dedi.


Bir diğer vatandaş ise ıhlamur demlemenin tarifini vererek, “Yıkayıp demliğe koyuyorum. Yarım saat kaynıyor. Şifalı olduğu söyleniyor. Kışın koy demliğe kaynat, limonu sıkıp iç” diye konuştu.


69 yaşındaki Hamdi Çolak da, ilerleyen yaşına rağmen ailesiyle ıhlamur hasadı yapıyor. Ağaçlara çıkmanın zor olduğunu belirten Çolak, “Biz de yaşlandık artık. Ağaçlara çıkıyorum, ama zorlanıyorum. Bizim geçim kaynağımız bu. Günde 5-10 kilo arasında topluyoruz. Normalde emekliyim, hasat zamanı da ıhlamur topluyoruz. 6 metrelik merdiveni dayıyorum, 6 metre daha istiyor. Öyle yüksek ağaçlar var” dedi.


Ağaçtan ağaca tırmanarak ıhlamur dallarını kesen Muhammet Çolak, “Ağaca çıkarken kabukları kalın olursa daha rahat çıkıyoruz. İnce kabuklu ağaçlardan aşağı kayabilirsin. Köyümüzde birkaç kişi ağaçtan düştü. Geçmiş zamanlarda hayatını kaybedenler de olmuş. Allah’a şükür son zamanlarda öyle bir şey yok. İnsanlar daha şuurlu. 15 -20 metreye çıkıyoruz ve hiçbir can güvenliğimiz yok. Bizde biraz daha ufak ağaçları tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:53
  1. doğa

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