(özel) Türkiye’de bir ilk

Bilecikli kadınlar Türkiye’de ilk olan bir çalışmaya imza atarak, eski gazetelerden vazodan, süs eşyasına bir çok ürün yapıyorlar.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde, Bilecik Belediye ve İŞKUR arasında imzalanan protokolle 13 bayan eski gazetelere birçok ürün yapıyorlar. Bayanlar topladıkları eski gazeteleri belirli aşamalardan geçirerek, çeşitli süs eşyaları yapıyorlar. Bayanlar bu proje ile hem sanat öğreniyor hem de ev bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

"Bu tamamen bir sıfır atık projesi aslında"

Yapılan proje hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Müdiresi Yurdanur Kırlı, "Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi olarak ev kadınlarımıza istihdam sağlamak amacıyla Bilecik Belediyesi ve İŞKUR ile yapılan protokol üzerine sepetçilik kursumuz başlamıştır. Bilecik Belediyemizin birimlerinde toplanan gazeteler ve depolarımızda bulunan eski gazeteleri özellikle değerlendirmek istedik. Bu tamamen bir sıfır atık projesi aslında. Günümüzdeki ev kadınlarının da bunu yapabileceğini tüm Bileciklilere ve Türkiye’ye göstermek istedik.Kursumuzun bugün 3’üncü günü. 21 gün sürecek kursumuz ve şuan 13 kişi başladı" dedi.

"Gazeteler çöpe atılmayın"

Kırlı, eski gazetelerin çöpe atılmamasını dileyerek, "Bu tür etkinliklerde ve sepet örgüsünde kullanılsın istiyoruz. Türkiye’de bir ilke imza attığımız için de çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz Bilecik Belediyesi’ne. İlklerin şehri Bilecik olarak bu yaptığımız etkinlikle kursumuzla diğer illere örnek olmayı amaçlamaktayız. Şuan başlayan kursumuz eski gazetelerden yapılarak Türkiye’de bir ilke imza atmış olacağız" dedi.

"Bu kurs adı altında Türkiye’de yapılan kurs yok"

Kurs öğreticisi Emine Erciyes ise; "Amacımız sıfır atık projesiyle eski gazetelerimizi değerlendirmek. Gazetelerimizi 3’e kestikten sonra çubuklar sayesinde sararak bir damla tutkalla böyle çubuklar oluşturuyoruz. Hasır sepetler olarak tekniklerinin aynısını kullanabiliyoruz. Bunları birbirine ekleyerek bu şekilde objeler üretebiliyoruz. Bu objelerimizi sehpalar tepsiler olarak da değerlendireceğiz. Daha sonralarda vazolar yapacağız, aksesuar ürünleri yapacağız ve boyayı vernikledikten sonra suya dayanıklı hale geliyor. Arkadaşlar sağ olsunlar 3’üncü günleri olmasına rağmen çok iyi işler çıkardı. Boyayı vernikledikten sonra suya dayanıklı hale geliyor, o yüzden hiçbir sıkıntımız olmuyor. Bu şuanda tutkallayıp boyandı bir küp şeklinde yapıldı ama daha 2’nci boyasını yapacağız. Bunu vazo olarak kullanabiliriz. Bu kurs adı altında Türkiye’de yapılan kurs yok" dedi.

"Türkiye’de bir ilk olduğumuz için çok mutluyuz"

Kursiyer Şerife Kaplan, 3 gün önce bu kursa başladığı anlatarak, "Ama çok mutluyuz çok güzel şeyler yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla vazolar değişik hasır sepet tarzında değişik modeller yapmaya çalışıyoruz. Hocamız sağ olsun bize gösteriyor. Hasrın dışında gazetelerin de nelere kadir olduğunu gördük. O yüzden çok mutluyuz. Türkiye’de bir ilk olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

"Sıfır masraf, sıfır içerikle sadece tutkal ve gazeteyle yapıyoruz"

Diğer bir kursiyer Aysel Dal ise; "Buna aslında bir fobi olarak başladım ama şuan acayip derecede ilgimi çekti. Bir ilk olması Türkiye’de hiçbir yerde olmaması benim ilgimi çekti. Herkese tavsiye ederim. İnşallah Bilecik haricinde bütün illerde olur ki sizde bu keyfe varırsınız. Hocama çok teşekkür ederim. Bu ilk ve 3’üncü günümüz. Şuanda bile çok ilerlemiş durumdayız. İnşallah herkese nasip olur. Bilecik Belediyesi’ne ayriyeten teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da ayriyeten teşekkür ediyoruz. Bunu bize katkıda bulunduğu için. Şuanda 1 buçuk metreye yaklaştı. Belki daha da büyütebilirim. Çünkü gazeteler o kadar işe yarıyor ki bunu 1 metreye, 2 metreye çıkarıp evinizde aksesuar olarak kullanabilirsiniz ki bu sıfır masraf, sıfır içerik. Sadece tutkal ve gazeteyle yapıyoruz. İnşallah öğrenme şansınız olur. Bizim gibi evlerinizi renklendirirsiniz" dedi.