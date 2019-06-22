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(Özel) Türk profesör hayatını bu çalışmaya adadı

Bursa Uludağ Üniversitesinde görev yapan Prof.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:21
(Özel) Türk profesör hayatını bu çalışmaya adadı

Bursa Uludağ Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, 25 yıldır Türkiye’ye yerli bir ışık yayan molekül kazandırmak için çalışıyor.


Bu ışık yayan molekül, televizyon, telefon, tablet bilgisayar ekranı ve bir çok alanda cihazların ekranlarının daha ince olmasını sağlayıp, görüntü kalitesini artırarak kullanım ömrünü uzatıyor. Türkiye’nin üretemediği ve kilogramının milyonlarca dolar ettiği molekülü imal etmek için hayatını adayan Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, 25 yıldır gece gündüz çalışarak bu molekülün yerlisini üretip patentini almayı hedefliyor. Doktora öğrencisiyle birlikte çalışan Tavaslı, 15 yıl İngiltere’de çalışma yaptıktan sonra ülkesine dönerek Türkiye’nin yerli bir ışık yayan molekülle kavuşması için çalışıyor.


Yaptığı çalışmaları anlatan Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, "Yapmış olduğumuz çalışma televizyon ve aydınlatma cihazlarında kullanılabilecek, ışık yayan organik molekül sentezi. Bu molekül, elektronik cihazların ekranlarının kullanılıyor. Bu molekül, cihazların ekranlarını daha inceltecek, kalitesini artıracak ve kullanım ömrünü uzatacak. 4.1 milimetre, çok ciddi bir incelik. Biz bu molekülleri sıfırdan sentezliyoruz. Bir ustanın ağacı kesip biçip masa, sandalye ve diğer ürünlere dönüştürmesi gibi biz de elimize bir molekülü alıp, bu molekülü isteğimiz ışık yayan moleküllere dönüştürebiliyoruz. Bu çalışmam15 yıl önce İngiltere’de başladı. Son 10 yıldır Türkiye’de devam ediyor. Yapmış olduğumuz moleküllerin cihaz olup olmayacağını İngiltere’de beraber çalıştığımız hocalara gönderiyoruz. Onlar oled cihazları ve aydınlatma cihazlarına döndürüyorlar. Fizikî özelliklerini inceliyorlar. Eğer oradan olumlu sonuç gelirse biz de moleküllerin tasarımını devam ettiriyoruz. Şu aşamada bu tür moleküller bir çok tanınmış markaların televizyonlarında kullanılıyor. Bizim hedefimiz kullanışlı bir molekül sentezleyip ülkemiz adına köşeyi dönmek. Bu tür moleküllerin 1 kilogramı milyon dolarlar ediyor. Türkiye bu yolda adım adım ilerleyecek. Bu çalışmayı ilk Türkiye’de yapan öncülerdenim. Hedefimiz ülkemize yerli bir ışık yayan molekülü kazandırmak. O bilgi birikimini oluşturup, ileride bu tür ihtiyaçlar doğduğunda kendi malzememizi kendimiz sentezleyebilecek bir potansiyele Türkiye’yi ulaştırmak istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:21
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