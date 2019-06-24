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(Özel) Türk baklavasını öğrenmek için Brezilya’dan geldiler

Brezilyalı sanatçı Gabriel Hime, ailesi ile birlikte gastronomi turu kapsamında Türkiye’ye uğradı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:02
(Özel) Türk baklavasını öğrenmek için Brezilya’dan geldiler

Brezilyalı sanatçı Gabriel Hime, ailesi ile birlikte gastronomi turu kapsamında Türkiye’ye uğradı. Türk baklavasına merak eden aile Nadir Güllü ile mutfağa girerek baklavanın püf noktalarını öğrendi.


Brezilyalı sanatçı Gabriel Hime ve ailesi gastronomi turu kapsamında Türkiye’ye uğradı. Türk mutfağından etkilenen aile gastronomi turuna Türk baklavasını ekledi. Türk kültür ve yemeklerinden etkilenen aile ünlü baklavacı Nadir Güllü ile mutfağa girerek baklavanın püf noktalarını ve tüm detaylarını öğrendi.


Çevirmen eşliğinde baklava yapımın anlatıldığı turda mutfağa girişteki ilginç selamlama Breziyalı sanatçı ve ailesini şaşırttı. Mutfağa bone ve önlüklerle giren aile o anları cep telefonları ile kaydetti. Daha sonra baklava yapmak için kollarını sıvayan Hime, Nadir Güllü’nün gösterdiği şekilde hamura un serpti. Oklavayı eline alan sanatçı hamur açmak için kollarını sıvadı. Baklavanın her detayının anlatıldığı Brezilyalı aile dikkatlice Nadir Usta’yı dinledi. İncecik açılan baklava yufkasının arkasından Türk ve Brezilya bayrağı gösteren ustalara şaşkınlığını gizleyemeyen Hime “Muhteşem” yorumunu yaptı.


Yapılan baklavaları fırına gitmeden önce dilimleyen Hime baklavanın tüm aşamalarına eşlik etti. Daha sonra Nadir Güllüoğlu,baklavanın pişme ve şerbet derecesi hakkında bilgi verdi. Yapılan baklavayı tadan aile Nadir Usta’nın talimatları ile önce bir yudum su içip ardından baklavaları tattı.


“Baklavacılık emek ister güç ister dikkat ister itina ister”


Türk mutfağının bir parçası olan baklavayı tanıtmak için burada olduğunu söyleyen Nadir Güllü,“Baklavacılık emek ister güç ister dikkat ister itina ister öyle bakmakla olmuyor buraya dünyaca ünlü yıldızlar geliyor. Çok zor diyorlar. Bu Brezilyalı büyük bir aile gastronomi turu yapıyorlar. Ünümüzü duyup seyretmeye gelmişler. Sadece Türk kültürünü tanımaya gelmişler. Firmamızı ve bizi merak etmişler. Biz Türk kültürünü tanıtmak için buradayız. Türk mutfağının parçası olan baklavayı böylece tanımış oldular” dedi.


Baklavayı tadan Hime ise “Baklava muhteşem” yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:02
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