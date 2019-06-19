0553 313 94 23

(Özel) Turizm polisi Rus kadın turistin kolyesini çalan hırsızları 24 saat geçmeden yakaladı

Rusya’dan turistik seyahat için İstanbul’a gelen iki kadın turistin Fatih sahil yolunda kaybettiği ve çalınan altın kolyesi, İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu 24 saat geçmeden bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
(Özel) Turizm polisi Rus kadın turistin kolyesini çalan hırsızları 24 saat geçmeden yakaladı

Rusya’dan turistik seyahat için İstanbul’a gelen iki kadın turistin Fatih sahil yolunda kaybettiği ve çalınan altın kolyesi, İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu 24 saat geçmeden bulundu. Kolyeyi çalan suç makinesi iki şahıs gözaltına alınırken, ekiplerin kolyeyi teslim ettiği turist kadınlar turizm polisine teşekkür etti. Hırsızların kolyeyi sattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turistik seyahat için ülkeye gelen turistleri hedef alan suçlulara göz açtırmıyor. Yerli ve yabancı turistler için gece ve gündüz demeden görevinin başında olan turizm polisi, sorun yaşayan turistlerin mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya’dan önceki gün İstanbul’a gelen Rusya uyruklu Mavelina Dzhuraeva ve Laroslava Libedka, Fatih Kennedy Caddesi sahil yolunda yürüdükleri esnada 900 lira değerindeki altın kolyesinin içinde bulunduğu el çantasını kaybetti. Kadınlar yollarına devam ederken onları hemen arkalarından takip eden 2 şahıs yere düşürdükleri çantayı alarak kayıplara karıştı. Turist kadın çantasını kaybettiğini fark etmesinin ardından dolaştıkları yere geri geldi ancak çantayı bulamadı. Olayın ardından turist kadınlar İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü’ne gelerek şikayette bulundu.



Kolye 24 saat geçmeden bulundu


Hemen harekete geçen turizm polisi, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile birlikte ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şahısları fiziki ve teknik takibe aldı. Şahısların eşkallerini belirleyen polis, kolyeyi kentin turistik bölgesindeki bir kuyumcuya sattıklarını belirledi. Durumdan şüphelenen kuyumcunun turizm polisine bilgi vermesi ve devam eden çalışmalar sonucunda ekiplerin de görüntülerden tespit ettiği şahıslar, yolda yürüdükleri esnada sattıkları kolyenin parası ile kıskıvrak yakalandı.



Turist kadınlar turizm polisine teşekkür etti


Şahısların yakalanmasının ardından kuyumcuya giden turizm polisi, cumhuriyet savcısının talimatıyla zanlıların sattığı kolyeyi esnaftan teslim alarak verdiği parayı da iade etti. Olay nedeniyle kuyumcu esnafı da turizm polisleri tarafından çalıntı mallar konusunda bilgilendirildi. Olayın ardından şubeye davet edilen turistlere, kaybettikleri kolye teslim edildi. Turizm polisine 24 saat geçmeden sonuçlandırdıkları olay için teşekkür eden turist kadınlar, “Turizm polisine çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde buldular. Hızlı bir şekilde organize oldular ve bizim kolyemizi bize getirdiler” dedi.



Suç makinesi hırsızlar adliyeye sevk edildi


Öte yandan hırsızların kolyeyi kuyumcuya sattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kolyeyi çalan iki hırsız kuyumcuya giriyor. Bir süre sonra kolyeyi esnafa uzatarak satmak istediklerini söylüyor. Esnaf kolyeye değer biçtikten sonra hırsızlara bir miktar para veriyor. Parayı alan hırsızlar gözden kayboluyor. Gözaltına alınarak şubeye götürülen M.A.B. (18) ve İ.Ş. (20) sorgulanmalarının ve Sirkeci Polis Merkezi’ndeki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların, “Kasten yaralama”, “yağma”, “hırsızlık”, “uyuşturucu madde kullanmak” gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, güne düşüşle başladı
    1. Borsa, güne düşüşle başladı
    2. Sağlık ekiplerinin 17 yaşındaki genci..
    3. FETÖ’nün sözde Erciş imamı tutuklandı
    4. Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem..
    5. Serinlemek için göle giren askerden..
    6. Bayan avukatın koruma talebi haklı..
    7. Gençlik ve Spor eski bakanı Çağatay..
    8. Urartu Göz’e ilgi her geçen gün artıyor
    9. Yüz ve boyun sarkmasına dikkat
    10. Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30..
    11. Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya..
    12. Kılıçdaroğlu'ndan "Araklı" paylaşımı
    13. (Özel)Yüzde 85’i tamamlanan Çamlıca..
    14. Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na..
    15. (Özel) Karganın çorba içme çabası..
    16. TESK Genel Başkanı Palandöken: “İnşaat..
    17. Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel..
    18. Basra’daki ExxonMobil şirketine..
    19. Neslim Güngen en quality girişimci iş..
    20. ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık..
    21. Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firma..
    22. Kent Konseyinde Burak Taştan güven..
    23. Sayıştay’dan İmamoğlu’na yalanlama
    24. Basra'da petrol şirketine füze..
    25. (Özel) E-5 Karayolu’nda can pazarı: 2..
    26. Tatil yapmanın 14 faydası
    27. (Özel) Turizm polisi Rus kadın..
    28. İzmir emniyeti harekete geçti! 12..
    29. Atamalar yapboza döndü! Ankara'da..
    30. Yüksekova’da yılan sürüsü
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz