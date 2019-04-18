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Seçim 2019 Sayfası

(Özel) Turist kadına hafifçe çarptı, arkasına bile bakmadan devam etti

Kuruçeşme’de pusette bebeği ve eşiyle yürüyen turist kadına hafifçe çarpan motosiklet sürücüsü, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

18 Nisan 2019 Perşembe 09:13
(Özel) Turist kadına hafifçe çarptı, arkasına bile bakmadan devam etti

Kuruçeşme’de pusette bebeği ve eşiyle yürüyen turist kadına hafifçe çarpan motosiklet sürücüsü, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.


Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde turist bir kadın, pusette bebeği ve eşiyle birlikte yürüyüş için sahil yoluna çıktı. Çift yürüdükleri esnada cadde üzerinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, yol kenarından yürüyen çifte fazla yaklaştı. O esnada ise motosikletli turist kadına hafifçe çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkan kadın sıçradıktan sonra kendine geldi. Motosikletli ise hiçbir şey olmamış gibi arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Olay sonrası korkan kadının yanına giden diğer motosikletli, iyi olup olmadığını sordu. Herhangi bir yara almayan kadın ardından eşiyle birlikte yürümeye devam etti. O anlar ise başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 09:13
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