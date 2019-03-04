0553 313 94 23

(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Ender ve Ayşegül Turan çifti, sokak köpeklerini her gece kendi elleriyle besliyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
(Özel) Turan çiftinden örnek davranış

Van’ın Edremit ilçesinde yaşayan Ender ve Ayşegül Turan çifti, sokak köpeklerini her gece kendi elleriyle besliyor.


Yaklaşık bir yıl önce Edremit ilçesine bağlı Memur-Sen TOKİ’ye gelen Turan çifti, sokak köpeklerinin aç ve soğukta kaldığını görünce harekete geçti. İlk olarak sokak köpekleri için bir baraka yapan Turan çifti, daha sonra onları beslemeye başladı. Yaklaşık üç aydır her akşam sokak köpekleri için evlerinde mama hazırlayan çift, gece karanlığında sokakları dolaşarak belli noktalara hazırladıkları mamayı bırakıyor.


Sokak hayvanlarının aç ve soğukta kalmalarına vicdanlarının el vermediğini ifade eden Ender Turan, “Bir akşam eşim camdan dışarı baktığında karda yatan köpekleri görünce üzüldü ve benden bir baraka yapmamı istedi. Ben de köpekler için bir baraka yaptım ve içine strafor koydum. Sonra süreç içerisinde köpeklerin kışın donmamak için yemeğe ihtiyacı olduğunu ve bunun barınaktan bile önemli olduğunu öğrendik. Aralık başında barınak yaptık ve bu barınak başta olmak üzere Memur-Sen TOKİ’deki bazı noktalara yaptığımız mamaları bıraktık. Daha sonra belediye de bir baraka bıraktı. Şu anda her iki barınakta da yavrular var. Her gece onlara evde hazırladığımız mamaları getirip veriyoruz” dedi.


Kar ve soğuk demeden her akşam sokak köpeklerine yem vermek için dışarı çıktıklarını dile getiren Turan, "Bunu severek yapıyoruz. Onlar da bizi görünce hemen barakalarından dışarı çıkıyorlar ve bizi karşılıyorlar. Bu çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.


Köpeklerden korktuğu halde bunu severek yaptığını ifade eden Ayşegül Turan ise “Onları çocuklarımız gibi düşünüyoruz. Çünkü onlar da canlı. Hatta aç kaldıklarında onların çaresizliğini düşünüyoruz ve iç sesimizi dinleyerek mama veriyoruz. Onların tok olduğunu bildiğimiz için vicdanımız rahat bir şekilde yatıyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet’te Aktaş rüzgârı esti
    1. Millet’te Aktaş rüzgârı esti
    2. Bakan Albayrak: "Şubat ayı enflasyon..
    3. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini..
    4. Teknik arıza, metro seferlerini aksattı
    5. Futbolcuları jiletleyen futbolcu..
    6. İBB’li Tekvandocular Amerika Açık’a..
    7. Van’da uyuşturucu operasyonu
    8. Tek katlı evler karda kayboldu
    9. Meme kanseri artık tedavi edilebilir
    10. Doğubayazıt’ta Ekrem Çelebi’ye yoğun..
    11. Kıvrak: “Baharla birlikte özellikle..
    12. Başkan adayı Köse, Mamak projelerini..
    13. Ahlat’ta kar tatili
    14. Ağrı İYİ Parti’de istifa
    15. Başkan Saygılı’dan gençlere "Kızılay’a..
    16. Bingöl’de öğrenci servisi devrildi: 5..
    17. Akasya 5’inci yaşına Kar Festivali ile..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iki gününü..
    19. Kütahyalılar, birlik ve beraberlik..
    20. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü..
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak