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(Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç kavunu uyarısı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde coğrafi işaretleme alarak patentli olarak yetiştirilen Kırkağaç kavununun hasadı öncesi tüketicilere sahte Kırkağaç kavunu uyarısında bulunan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, 15 Ağustos’tan önce kavunların hasat edilmeyeceğini söyledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:37
(Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç kavunu uyarısı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde coğrafi işaretleme alarak patentli olarak yetiştirilen Kırkağaç kavununun hasadı öncesi tüketicilere sahte Kırkağaç kavunu uyarısında bulunan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, 15 Ağustos’tan önce kavunların hasat edilmeyeceğini söyledi.


Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde coğrafi işaretleme alarak patentli olarak yetiştirilen Kırkağaç kavunu hasat edilmeye hazırlanıyor. Hasat dönemine sayılı günler kala kavun tarlalarında incelemelerde bulunan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, tüketicileri sahte Kırkağaç Kavunuyla ilgili uyarılarda bulundu. Özarı, 2008 yılında coğrafi işaretleme alan Kırkağaç kavununu satın almak isteyen üreticilerin mutlaka satıcılardan etiketlerini istemelerini gerektiğini söyledi.


Hasat için günler saydıklarını söyleyen Özarı “15 Ağustos’a yaklaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Kırkağaç kavunumuz 15 Ağustos’tan önce çıkmaz. Kavunlarımız şu an hasat edilecek seviyeye geldi. Hasat edilecek büyüklüğe ulaştı. Büyüyebileceği kadar büyüdü şimdi ise renk ve tat almasını bekliyoruz. Onlarda olduktan sonra nasip olursa kavunlarımızı hasat edip Kırkağaç’ımızın lezzetli kavununu tüketicilerimizin sofralarına sunacağız. Kırkağaç’ta bu yıl 12-13 bin dekar seviyelerinde bir ekiliş yaptı üreticilerimiz. Buradan yaklaşık 40 bin ton rekolte bekliyoruz. Kavunlarımız bu yıl yine çok güzel bir şekilde yetişti. Herhangi bir hastalığa maruz kalmadı. Üretimimizin yüzde 20’si dış pazarlara ihracat olarak gönderiliyor. Kalan yüzde 80’lik bölümü de tüketicilerimizin ileri ki aylarda da tüketebilmesi için depolarımızda askıya alınıyor. Nasip olursa 15 Ağustos’tan sonra kavunlarımızı hasat edeceğiz. Bir kısmını tüketicilerimizin sofrasına bir kısmını da depolara asacağız" dedi.


Kırkağaç kavunun daha yetişmeden bazı bölgelerde Kırkağaç Kavunu adı altında sahte ürün satıldığını söyleyen Başkan Özarı, "Maalesef Kırkağaç’ta kavunlarımız daha yetişmeden yurdumuzun çeşitli yerlerinde Kırkağaç kavunu adı altında kavunlarımızı satıyorlar. Biz böyle olunca üzülüyoruz. Üreticilerimizde üzülüyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Daha Kırkağaç kavunu çıkmadan kimse Kırkağaç kavunu diye bizim kavunumuzu satmasın. Bunu özellikle marketlerden, manavlardan rica ediyorum. Üreticiye ve emeğe saygılı olmalarını istiyorum. Bizim kavunlarımız daha çıkmadı ama görüyoruz ki aylardan beri marketlerde Kırkağaç kavunu satılıyor. Yol kenarlarında Kırkağaç kavunu satılıyor. Ben çiftçilerimiz ve Kırkağaçlılar adına çok rica ediyorum. Lütfen bunu yapmayın. Bütün ürünlerimize saygı gösterelim. Kayısı Malatya’da güzel, elma Amasya’da güzel, fındık Giresun’da güzel, kavun da Kırkağaçımız da güzel. Lütfen saygılı olalım ve Kırkağaç kavunu daha çıkmadan Kırkağaç kavunu adı altında satış yapmayalım. Bunu özellikle rica ediyorum. Kırkağaç kavunumuz artık coğrafi işaretleme aldı. Biz bunun için Kırkağaç Belediyesi ile birlikte etiket bastırdık. Üreticilerimize bu etiketlerimizi dağıtıyoruz. Yani Kırkağaç kavunları artık etiketli satılıyor. Üreticilerimiz manavlara ya da pazarlara gittiğinde Kırkağaç kavununun etiketini istesinler. Böylelikle gerçek Kırkağaç kavunu tükettiklerine emin olabilirler. Yoksa Kırkağaç kavunu diye başka topraklarda yetişmiş bir kavunu yiyebilirler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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