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(Özel) Trans bireyin gasp ettiği vatandaşı kafa atarak darp etmesi güvenlik kamerasında

İstanbul Beyoğlu’nda iddiaya göre kendisinden yardım isteyen trans bireyi arabasına alan Tayfun B.

14 Haziran 2019 Cuma 09:29
(Özel) Trans bireyin gasp ettiği vatandaşı kafa atarak darp etmesi güvenlik kamerasında

İstanbul Beyoğlu’nda iddiaya göre kendisinden yardım isteyen trans bireyi arabasına alan Tayfun B., yüzüne biber gazı sıkılarak gasp edildi. 300 Türk Lirası ve arabasının anahtarı gasp edildikten sonra darp edilen Tayfun B.’yi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaşanan kavga anı ve trans bireyin Tayfun B.’ye kafa atması güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Olay 4 Haziran Salı günü sabah saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir trans birey bulvar üzerinde seyir eden Tayfun B.’nin otomobilinin önünü keserek yardım istedi. Kendisinden yardım isteyen trans bireyi aracına alan Tayfun B., trans birey tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak gasp edildi. Tayfun B.’nin 300 Türk Lirasını ve otomobilinin anahtarını alan trans birey kaçmak istedi. Bu esnada Tayfun B. ise trans bireyi durdurmaya çalıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine trans birey, Tayfun B.’ye kafa atarak darp etti. Kavgayı gören trans bireyin diğer arkadaşları da Tayfun B.’ye saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle Tayfun B., saldırganların elinden kurtarıldı. Trans birey tarafından 300 lirası ve arabasının anahtarı gasp edilen Tayfun B., anahtarı olmadığı için arabasını çalıştıramadı. Uzun süre bulvar üzerinde aracıyla mahsur kalan Tayfun B.’nin otomobili çekici yardımıyla bulvar üzerinden kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Kafa atma anı güvenlik kamerasında


Tayfun B.’nin aracına aldığı trans birey tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde otomobilden inen trans birey ve Tayfun B., tartışmaya başlıyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle trans birey Tayfun B.’yi kafa atarak yere düşürüyor. Bu esnada trans bireyin diğer arkadaşları da Tayfun B.’ye saldırıyor. Vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlanıyor.



“Cebimdeki parayı görerek daha fazla para istedi”


Aracına aldığı trans birey tarafından darp edildiğini ifade eden Tayfun B., “Ben yolda giderken bir tane kadın arabamın önüne atlayarak yardım istedi. Sonrasında ise arabama bindi. 300-500 metre gittik benden para istedi. 50 Türk Lirası verdim. Cebimdeki parayı görerek daha fazla para istedi. Ben de vermeyince tartışma çıktı. Yüzüme sprey sıktı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:29
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