(Özel) Trafikte tehlike saçan aşırı yüklü kamyon kamerada

Ataşehir’de trafikte seyir halindeki bir kamyon, kasasına koyulan aşırı yük ile trafikte tehlike saçtı. Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde bir kamyon sürücüsü, kasasına aşırı yük koyduğu kamyonu ile yolda ilerledi. Kasasındaki üst üste koyduğu yüklerin güvenliksiz bir şekilde bağlandığı kamyon, seyir halinde olduğu yolda adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasadaki yüklerin metrelerce yükseklikte olmasına aldırış etmeyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer yolcuların canını hiçe saydı. Sorumsuz sürücünün trafikte tehlike saçtığı anlar, yoldaki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aşırı yüklü kamyon yolda ilerlerken tehlike saçıyor.