(Özel) Trafik magandası Bağdat Caddesi’nde terör estirdi Kadıköy Bağdat Caddesi’nde drift yaparak terör estiren trafik magandası cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde drift yaparak terör estiren trafik magandası cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Cezaların artması da trafik magandalarının hızını kesmiyor. Son model aracıyla Bağdat Caddesi’ne çıkan bir maganda, yanlama diye tabir edilen ’drift’ hareketleriyle caddede adeta terör estirdi. Trafiğin sıkışmasıyla şovu kısa süren maganda cep telefonu kamerasıyla başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde caddeye çıkan maganda ardından yanlama hareketi yapıyor. Maganda, trafik sıkışınca da şovuna son veriyor.

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