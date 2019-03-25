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Toprak kayması vatandaşların korkulu rüyası oldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın arkasındaki tepelik alanda geçtiğimiz aylarda meydana gelen sağanak yağış sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle vatandaşlar evlerine girmekten çekiniyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:25
Toprak kayması vatandaşların korkulu rüyası oldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın arkasındaki tepelik alanda geçtiğimiz aylarda meydana gelen sağanak yağış sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle vatandaşlar evlerine girmekten çekiniyor. İstanbul Kartal’da bir binanın çökmesi haberlerini izleyen mahalle sakinleri psikolojilerinin toprak kaymasıyla birlikte bozulduğunu söyledi.


Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Saruhan Mahallesi, sık sık meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle zor günler geçiriyor. 2201. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın hemen arkasındaki yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki büyük toprak parçası geçtiğimiz aylarda meydana gelen aşırı yağışlarla birlikte kaymaya başladı. Tonlarca toprak apartmanın duvarlarına dayanırken apartman sakinleri heyelanın devam etmesinden korkuyor. Ellerindeki küreklerle toprağı evlerinden uzaklaştırmaya çalışan mahalle sakinleri yetkililerin bir an önce duruma çözüm bulmasını istedi.



"İstanbul Kartal’da bina çöktü bizim psikolojimiz bozuldu"


İstanbul Kartal’da bir binanın çökmesi ve 21 kişinin hayatını kaybetmesi haberleri üzerine mahallelilerin tedirginlikleri iki kat arttı. Vatandaşlar çocukların oyun oynamaması için heyelan tehlikesi bulunan alana ip gererek önlem almaya çalıştı.


3 yıldır bu mahallede yaşadığını söyleyen Mehmet Biltekin, "Aşağı yukarı 3 yıldır burada yaşıyorum. Her gün toprak kayması nedeniyle tedirgin oluyoruz. Şehzadeler Belediyesine gittik. Bize bütçelerinin uygun olmadığını söylediler. Manisa Büyükşehir Belediyesine gittik bizi Fen İşleri Müdürlüğüne yönlendirdiler. Fen İşleri tekrar Şehzadeler Belediyesine yönlendirdi. Artık biz çok yorulduk. Bir an önce bu toprağın alınmasını istiyoruz. Çoluk çocuk burada oynayamıyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama kimse sesimizi duymuyor" dedi.


Evin bir odasını toprak kayması nedeniyle kullanamadıklarını söyleyen Biltekin, "Bir odamız şu an toprak kayması nedeniyle kapalı. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Her gün tedirgin yatıyoruz. Bir an önce bunun önleminin alınmasını istiyoruz. İstanbul Kartal’da bina çöktü bizim psikolojimiz bozuldu. Bir an önce bunu gelip görmelerini istiyoruz. Yağmur yağdığı zaman toprak kayıyor. Elime kürek alıyorum evime gelmesin diye uğraşıyorum. Kış aylarında hemen hemen soğukta burada nöbet tutuyorum" diye konuştu.



"Buradan geçmeye korkuyorlar"


Yetkililerin toprak kayması için önlem alacağı için söz verdiğini ancak bir önlem alınmadığından şikayet eden mahalle sakinlerinden Emeti Vatan, "Yapılacak denildi hala daha yapılmıyor. Allah korusun çocukların üzerine taşlar düşüyor. Toprağı temizlesinler bize yeter" derken, eşi Hasan Vatan ise insanların buradan geçmeye korktuğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:25
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