(özel) Telsizden geçen anons tüm polisleri hem şaşırttı hem duygulandırdı

Afyonkarahisar’da engelli çocuklar polisler ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Merkezi Amirliği ziyaret etti. 8 kişilik zihinsel engelli ve otizmli öğrenci grubu, okullarından Yunus Timleri tarafından alınarak ekip otoları ile şehir genelinde devriye attı. Siren çalarak şehirde devriye atan engelli öğrencileri gören vatandaşlar ve polis ekipleri, engelli öğrencilere selam verdi.

Engelli çocuklar için gerçekleştirilen programa Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yüksel, Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Selami Akkan, müdür yardımcısı Yasin Sert ve öğretmenler katıldı.

Polis telsizinden anons eden engelli çocuklar “Polis abilerimi çok seviyorum, kolay gelsin” dedi. Engelli çocukların telsizden anonsuna Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü adına cevap veren haber merkezi, “Emniyet teşkilatı ve personeli olarak her zaman sizlerin yanınızdayız, sizleri de çok seviyoruz” diyerek cevap verdi.

Gerçekleştirilen etkinlikte Okul Müdürü Selami Akkan, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

Engelli çocuklar program sonunda Polis ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.