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(Özel) Telefonla oynayan motosikletli kaza yaptı, kendisiyle dalga geçti

Bayrampaşa’da trafikte yavaş bir şekilde seyir eden ve o esnada cep telefonuyla oynayan motosikletli genç, minibüse arkadan çarparak ufak bir kaza geçirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:06
(Özel) Telefonla oynayan motosikletli kaza yaptı, kendisiyle dalga geçti

Bayrampaşa’da trafikte yavaş bir şekilde seyir eden ve o esnada cep telefonuyla oynayan motosikletli genç, minibüse arkadan çarparak ufak bir kaza geçirdi. Kaza anı kask kamerasına yansırken, genç ise kazadan sonra “telefonla oynamayın” diyerek kendisiyle dalga geçti.


İstanbul Bayrampaşa Rami Kışla Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, mesajlarına bakmak için cebinden cep telefonunu çıkarttı. Seyrederken bir yandan telefonuyla ilgilenen genç, kırmızı ışığın yandığını fark edemeyince önündeki minibüse çarptı. Ufak bir kaza atlatan genç ardından aracına çarptığının farkında bile olmayan sürücüye durumu anlattıktan sonra yoluna devam etti. Kendisinin bile güldüğü kazada genç, “telefonla oynamayın” diyerek kendisiyle dalga geçti. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:06
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