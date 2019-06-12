Özel Teknoloji Fen Okulları’nda kep atma heyecanı

Bursa’da Özel Teknoloji Fen Okulları’nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 8. sınıf öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı.

Özlüce kampüsünde düzenlenen geleneksel mezuniyet törenine Özel Teknoloji Fen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atış, Özel Teknoloji Fen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdulvahap Atış ve Ali Osman Atış’ın yanı sıra diğer yöneticiler, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

2. Mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Müge Düşmez öğrencilerine seslenerek, “Neyin iyi neyin kötü olduğunu öğreterek sizleri hayata hazırladık. Her şeyden önce iyi insan olmanız sizlere yetecektir. Bunun yanı sıra, çalışmanın alın teriyle ekmeğinizi kazanmanın en güzel şey olduğunu hiç bir zaman unutmayın. Yaptığınız işi en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışın” dedi.

“Artık ödül zamanı”

Öğrencilerin derslerindeki başarıları kadar hayatta da başarılı olması için çalıştıklarını hatırlatan Düşmez, “Öğrencilerimizin fen bilgisinde, matematikte olduğu gibi, hayatta da davranış biçiminde de başarılı olsunlar. Biz bunu yapmaya çalıştık. Asıl matematikteki, fendeki rekorları, çocuklarınızın davranışlarıyla süsledik. Bu saatten sonra ödül zamanıdır” dedi.

Törene katılanlara seslenen Okul Birincisi Nurseza Tüfek, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür ettikten sonra, "Gururlu ve bir o kadarda hüzünlü bir şekilde bayrağı bizden sonrakilere teslim ederek okuluma veda ediyorum. Tüm arkadaşlarıma ve bizden sonra yerimize alacak kardeşlerime eğitim hayatında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından mezuniyet belgelerini takdim edildi. Müzik grubunun sahne aldığı görkemli gecede mezuniyet töreni için hazırlanan pasta öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler tarafından kesildi. Renkli görüntülerin yaşandığı mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya atması ile son buldu.