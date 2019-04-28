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Özel Tekden İlkokulu Öğrencilerinden Canım Dedem Canım Ninem Bitanem Etkinliği

Özel Tekden İlkokulu, ’canım dedem canım ninem bitanem’ etkinliği düzenleyerek öğrencileri dede ve nineleriyle bir araya getirdi.

28 Nisan 2019 Pazar 08:58
Özel Tekden İlkokulu Öğrencilerinden Canım Dedem Canım Ninem Bitanem Etkinliği

Özel Tekden İlkokulu, ’canım dedem canım ninem bitanem’ etkinliği düzenleyerek öğrencileri dede ve nineleriyle bir araya getirdi.


Özel Tekden İlkokulunun düzenlediği canım dedem canım ninem bitanem isimli etkinlikte, öğrenciler aile büyükleriyle bir araya geldi. Çocukların aile bağlarını güçlendirmek ve onlarla daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için düzenlenen etkinliğeÖzel Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, okul yönetimi ve öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Sokakların güvensiz olduğu günlerde, öğrencilerin aile bağlarını güçlendirmek ve yetişkin bireyler gibi davranmayı öğrenmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunun altını çizen Özel Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, “Böyle bir etkinliği düzenlemekten dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sokakların çok güvensiz olduğu bu ortamda, çocuklarımızı daha güvenli ortamlara taşımak, kendi ailesini ve büyüklerini, bağlılığının daha kuvvetli olmasını sağlamak amacıyla, Tekden Eğitim Kurumları yıllardır canım dedem canım ninem bitanem etkinliğini düzenlemektedir. Bu etkinlikte, 1.inci sınıfta okuyan çocuklarımız eğitim liderleriyle beraber dedelerine ve ninelerine ev sahipliği yapıyorlar. Bugün onlarla beraber, unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayacaklar ve onlarla ilgili hazırladıkları panoları beraber inceleyecekler. Torunlar, büyükleri için ikramda bulunacaklar ve böylece büyükleri kendi hayatının merkezine koyacak ve onları baş tacı yapacaklar. Bizim idealimiz de bu. Çocuklarımızı, aile bağlarını güçlendirecek etkinliklerle dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla bu etkinliği düzenliyoruz. Tabi duygusal anlar da yaşanıyor burada. Dedeler ve nineler, bir hafta boyunca aranarak halleri ve hatırları soruluyor bu hafta içerisinde. Bugün, onlarla beraber kahvaltı ve öğlen yemeği yiyerek oyunlar oynuyorlar. Dedeler ve nineler açısından bakılınca, torunları tarafından hatırlanmaları büyük bir mutluluk oluşturuyor. Çocuklar açısından da, yetişkin bir birey gibi onlara ev sahipliği yaparak kendilerini bir değer olarak görüyorlar. Bu bağlamda, emeği geçen bütün eğitim liderlerime, yöneticilerime ve yürekleri kocaman olan, aile ve vatan sevgisiyle dolu olan yavrularımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklar dedelerine ve ninelerine aile fotoğraflarıyla panolar hazırladılar ve hazırladıkları panolar önünde karanfil vererek şiirler okudular. Çocuklar, dedeleri ve nineleriyle birlikte eskimeye yüz tutan oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdiler. Halat çekme oyunu sırasında halatın kopmasıyla oyuncuların yere düşmesi de izleyenleri ve oynayanları güldürdü.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 08:58
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