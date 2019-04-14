0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Özel Tekden İlkokulu Müdürü Nuri Akar: “ İngilizce ülkemizin en önemli sorunlarından birisi”

Özel Tekden Yetenek Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Tekden Okul Öncesi Eğitim Kurumları işbirliğiyle, anaokulu öğrencileri İngilizce drama oyunu sergiledi.

14 Nisan 2019 Pazar 08:53
Özel Tekden İlkokulu Müdürü Nuri Akar: “ İngilizce ülkemizin en önemli sorunlarından birisi”

Özel Tekden Yetenek Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Tekden Okul Öncesi Eğitim Kurumları işbirliğiyle, anaokulu öğrencileri İngilizce drama oyunu sergiledi.


Okul öncesi eğitimde, İngilizce kullanımının hem yaygınlaşması hem de farklı bir dil konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen oyunda, küçük öğrenciler İngilizce olarak yeteneklerini sergiledi. Oyunda, çocuklarını izleyen veliler de keyifli dakikalar geçirdi. Ülkemizde Türkçe dışında farklı bir dilin öğrenilmesinin en önemli sorunlardan biri olduğunu ve bu alanda çalışmalarının devam edeceğini belirten Tekden İlkokulu Müdürü Nuri Akar, “Bugün, Kayserimiz için özellikle önemli bir gün. Çünkü ilk kez okul öncesi eğitimde, İngilizce drama festivali düzenledik. Yaklaşık 150 öğrencimizin, sahne aldığı bir program. İngilizce, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi ve burada İngilizceyi okul öncesinde yaşamın her alanına taşımak sanat ve kültür alanında da İngilizce kullanan bir gençlik yetiştirme hedefiyle böyle bir projeye imza atıyoruz. Şu an da 150 öğrencimiz İngilizceyi çok güzel kullanıyor. Çocuklar arasında İngilizce dilinin, b,r istek ve ilgiyle daha da büyüyeceğini ve çocuklarımıza İngilizceyi ihtiyaç haline getirdiğimizde belki de ülkemizin en önemli sorunlarından olan, anadilimiz dışında bir dil öğrenme politikasının yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Bu uygulamada bunu daha iyi görüyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde, gerek Tekden Eğitim Kurumları olarak gerek Kayseri’deki diğer okullar olarak da bunlara öncülük edeceğiz. Bu alanda, diğer okullara özelikle de Devlet okullarına yardımcı olacağımızı dile getirmek istiyorum. Çocuklarımızın sahne performansı müthişti ve çıkan her öğrencimiz, hem özgüven açısından hem de kendini ifade edebilme açısından çok güzel bir performans gösterdiler. Bütün çocuklarımızı, emeği geçen eğitimcilerimizi ve bize destek sağlayan bütün velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 08:53
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama
    1. Adana merkezli FETÖ soruşturmasında 4..
    2. FETÖ’nün büyük bölge muhasebecisi..
    3. CHP’li belediyeler aile çiftliği gibi
    4. Otizmli çocuklar Forum Aydın’da eğlendi
    5. Aydın Ülkü Ocaklarına 5 yeni atama
    6. Yurtta hava durumu
    7. Karalar: "Siyaset değil, hizmet..
    8. Sağlıklı bir beden için evlerden eksik..
    9. Kara yollarında durum
    10. Dev rakam! Venezuela'da sayıları 2..
    11. Bina boşluğunda mahsur kalan martıyı..
    12. Ava giden gençten 8 gündür haber..
    13. Minibüs kaldırma park edince..
    14. Abdülhamid’e sahip çıkamadık Erdoğan’a..
    15. (Özel) Taksim’de zabıtadan dilencilik..
    16. Cani adamın karısına kamyonetiyle..
    17. GÜNDEM / 14 Nisan 2019
    18. Fransa alev alev! Toulouse'un altını..
    19. Özel Tekden İlkokulu Müdürü Nuri Akar:..
    20. Chris Mcnab’ın "Hitler’in Elit Ordusu"..
    21. Dünyada en mutlu olanlar Müslümanlar
    22. Darbe sonrası Sudan'dan Türkiye'ye..
    23. İzmir’de dengesini kaybeden bir kişi..
    24. İstanbul'da korkutan yangın!
    25. Erzincan Kent İçi Ulaşım Kooperatifi..
    26. Almanya'dan 'S-400' itirafı!
    27. İzmir’de silahla yaralama: 3 yaralı
    28. Büyükçekmece skandalı büyüyor! Şimdi..
    29. 14.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    30. ABD'nin 'Türkiye' hamlesindeki ilginç..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Erbakan'ın kanalında bir Erbakan düşmanı!
    Erbakan'ın kanalında bir Erbakan düşmanı!
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede