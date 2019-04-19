0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

(Özel) Tasarladığı bıçaklar polis ve askerlerden yoğun ilgi görüyor

Karabük’te bıçak bileyiciliği yapan Ali Açıkgöz’ün tasarlayıp imal ettiği bıçaklar polis ve askerler tarafından yoğun talep ve ilgi görüyor.

19 Nisan 2019 Cuma 11:13
(Özel) Tasarladığı bıçaklar polis ve askerlerden yoğun ilgi görüyor

Karabük’te bıçak bileyiciliği yapan Ali Açıkgöz’ün tasarlayıp imal ettiği bıçaklar polis ve askerler tarafından yoğun talep ve ilgi görüyor.


Babasından öğrendiği mesleği20 yıldır yapan Ali Açıkgöz, 2016 yılından itibaren yoğun talep üzerine bıçak imalatına başladı. Kendisinden istenilen bıçak örneklerini tasarlayıp her aşamasında emeği olan Açıkgöz muhteşem eserler ortaya çıkarıyor. Türkiye’nin farklı illerinden siparişler alıyor. Kampçılara ve koleksiyonculara bıçak yapan Açıkgöz, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekatçılar tarafından yoğun talep ve ilgi görüyor.


Açıkgöz, babasından öğrendiği mesleği daha ileri ki nesillere taşımaya çalıştıklarını belirterek, ”Ben 20 senedir yapıyorum. 2000 yılından itibaren ben devir aldım. Benden sonrada oğlum var. Üniversite okuyor, boş zamanlarında o da yardıma geliyor bana. Arkadan gelen çırak yok, yetişmiyor. Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek ama devam ettirmeye çalışıyoruz”dedi.



“Türkiye’nin değişik illerine gönderiyoruz”


Bıçak imalatına 2016 yılında yoğun talep üzerine başladığını ifade eden Açıkgöz, “Bizler kampçıyız. Kamplara gittiğimiz zaman bıçak olmazsa olmazdır. Oralarda yoğun ilgi vardı. Bu şekilde imalata başladık. Sağ olsun arkadaşlarımız da beğendi. Türkiye’nin değişik illerine Karabük’ten bıçaklarımızı gönderiyoruz. Yurt dışına da Almanya’ya da gönderiyoruz. İstek olduğu sürece göndermeye de devam edeceğiz. Bürokratlarımızdan ve hediye olarak almak isteyen iş adamlarımız oluyor” diye konuştu.


“Bıçakların Karabük’ten çıkması bizim için onurdur”


Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat istekleri olduğunda yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Açıkgöz, “Sipariş verdiklerinde en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. Bıçakların Karabük’ten çıkması bizim için onurdur. Bizim bıçaklarımızla gidiyorlar Afrin’e, Suriye’ye ve değişik operasyonlara. Bellerinde bizim bıçaklarımızın olmasından gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.


Bıçak kullanımında çeliği İstanbul ve Denizli’den aldıklarını belirten Açıkgöz,geyik boynuzu, manda boynuzu, değişik ceviz, şimşir, dut ağacı kullanarak bıçak sapı yaptığını söyledi.


Açıkgöz, bıçak fiyatlarının 70 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini belirterek, farklı bıçak kılıflarını da kendi yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amatör balıkçılara önemli uyarı
    1. Amatör balıkçılara önemli uyarı
    2. “Yeni IRA” İrlandalı gazeteciyi öldürdü
    3. Okul destek projesi devam ediyor
    4. Irak'ta sel mağduru 50 aile güvenli..
    5. (Özel) Tasarladığı bıçaklar polis ve..
    6. Beyazgül’den Berat Kandili mesajı
    7. Kayak merkezlerinde son durum
    8. Üniversite öğrencilerine kefir yoğurdu..
    9. Emlak sektörü Çerkezköy TSO’da buluştu
    10. İlk idmanında sakatlanan Vieira,..
    11. "Tüm planlarımız kazanmak üzerine"
    12. Mobilya, Orman Ürünleri ve Ahşap..
    13. 10 yılda 2,3 milyon ton katı atık..
    14. Toplumun Temel Direği: Aile - Atıcılık..
    15. Başkan Soyer’in ilk büyük buluşması..
    16. Venezia Mega Outlet’te İndirim Panayırı
    17. Lise son sınıf öğrencileri..
    18. Dünyaca ünlü Lübnanlı Violinist..
    19. FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği..
    20. Bakan Selçuk’tan, Başkan Altınok’a..
    21. Sınıra komando ve zırhlı araç sevkiyatı
    22. Yavru vatan Kıbrıs’ta ilk canlı kalp..
    23. Kılıçdaroğlu'ndan erken genel seçim..
    24. Samsun’da "torbacı" operasyonu: 13..
    25. ASO’ya En Verimli Sanayi Odası Ödülü
    26. Kartal Belediyesi’nden idarecilere..
    27. Karadeniz'de olumsuz hava nedeniyle..
    28. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    29. FuzulEv'den "2019 satış vizyon ve..
    30. GRAFİKLİ - Türk sporunun çehresi..
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'de on isim topun ağzında
    AK Parti'de on isim topun ağzında
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi
    Ekrem İmamoğlu 'çiçek göndermeyin' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi