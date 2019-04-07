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(Özel) Tarihi Kozahan’da kozalar ipliğe böyle dönüştü

Bursa’da tarihi Kozahan’da ipek böceği kozalarının ipliğe dönüşmesini görenler hayran kalıyor.

07 Nisan 2019 Pazar 10:31
(Özel) Tarihi Kozahan’da kozalar ipliğe böyle dönüştü

Bursa’da tarihi Kozahan’da ipek böceği kozalarının ipliğe dönüşmesini görenler hayran kalıyor.


Daha önce ipek böceği kozasının ticaretinin yapıldığı tarihi Kozahan, şimdilerde yerli ve yabancı turistlerin dinlenmek için gelip çay ve kahvelerini yudumladığı, ayrıca ipek ürünlerin satışının yapıldığı bir mekan haline geldi. Kozahan’da ipekten üretilmiş ürünler satan esnaf, ipeğin nasıl işlendiğini gelen misafirlere göstermek için tarihi hanın içine tezgah kurup, ipeğin sürecini gösteriyor. Gelen misafirler kullandıkları ipek kumaşların ipliğinin nasıl üretildiğini yakından görerek bu sanat karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Sanatçı Selman Öztürk, ipek kozasının nasıl ipliğe dönüştüğünü tüm ayrıntılarıyla gelen ziyaretçilere gösteriyor.


Kozahan Yönetim Kurulu Başkanı Cem Körkem, “Kozahan için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Buraya ustamızı getirerek ipek kozasının ipliğe dönüşme sürecini gelen misafirlerimize gösteriyoruz. Gelen ziyaretçiler ipek ipliğinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi oluyor” dedi.


Kozahan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Zeyrek ise, “Kozahan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın oğlu II Beyazıt tarafından yaptırılıyor. O günden bugüne kadar bu handa ticari faaliyetler devam ediyor. Türkiye’nin ve Bursa’nın göz bebeği olan hanlarımızdan bir tanesidir. Buranın kıymetini daha iyi anlatmak için ipekle alakalı faaliyetler yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Kozahan’a ziyarete gelen misafirler ise, ilk defa ipek ipliğinin nasıl yapıldığını gördüklerini ifade ederek, “İlk defa ipeğin üretimini gördük, çok muazzam, bir o kadar da zahmetli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 10:31
  1. sanat

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