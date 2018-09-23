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Özel tarifli Cumhurbaşkanlığı aşuresi Van'da dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Van'da öğle namazının ardından aşure ikramı yapıldı.

23 Eylül 2018 Pazar 15:18
Özel tarifli Cumhurbaşkanlığı aşuresi Van'da dağıtıldı

Hz. Ömer Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından cami avlusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, tarifi özel olarak gönderilen ve Van Valiliğince hazırlanan aşureler halka dağıtıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, dağıtım öncesi yaptığı konuşmada, vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak, "Muharrem ayı vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere, Van halkına en kalbi muhabbetleriyle aşure ikramını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını, iyi niyet dileklerini iletiyoruz" dedi.

Aşure dağıtımına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Peyami Battal, vali yardımcıları, kaymakam ve belediye başkanları, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Aşure dağıtımı İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın dua okumasıyla son buldu.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:18
  1. Van
  2. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
  3. aşure dağıtımı

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