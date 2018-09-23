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Özel tarifli Cumhurbaşkanlığı aşuresi dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile bugün 13 ilde öğle namazının ardından aşure ikramı yapıldı. Başkent Ankara'da aşure ikramı öğle namazının ardından Hacı Bayram Camisi'nde gerçekleştirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 15:18
Özel tarifli Cumhurbaşkanlığı aşuresi dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşureden almak isteyen vatandaşlar, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Edilen duanın ardından aşure ikramına başlandı. Yaklaşık 4 bin kişi için hazırlanan aşure bir buçuk saatte tükendi.

Ankara'da aşure ikramı Hacı Bayram Camisi'nin yanı sıra Beştepe Millet Camisi'nde de yapıldı.

Aşure ikram edilen vatandaşlardan Döne Vurucuesenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtılan aşurenin Allah katında kabul olmasını dileyerek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

Vatandaşlardan Hüseyin Kılıç da "Allah kötülere fırsat vermesin, devletimizi payidar eylesin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde aşure dağıtıldı.

13 İLDE DAĞITILDI

Konya’da Sultan Selim Camisi önündeki Mevlana Meydanı'nda, Edirne’de Selimiye Camisi avlusunda, Trabzon’da İskenderpaşa Camisi avlusunda, İstanbul’da Sultanahmet Camisi'nin dış avlusunda, Diyarbakır’da Sur ilçesindeki tarihi Ulucami önünde, Tokat’ta Cumhuriyet Meydanı'nda, Rize’de Sahil Camisi önünde, Antalya’da Muratpaşa Camisi'nde, İzmir’de Konak Meydanındaki Yalı Camisi önünde, Van’da Hz. Ömer Camisi'nde halka aşure ikramı yapıldı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:18
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Rize
  4. Konya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Diyarbakır
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Van
  11. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
  12. aşure dağıtımı

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