Özel tarifli Cumhurbaşkanlığı aşuresi dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfak ekibince sabah saatlerinde hazırlanan aşureden almak isteyen vatandaşlar, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Edilen duanın ardından aşure ikramına başlandı. Yaklaşık 4 bin kişi için hazırlanan aşure bir buçuk saatte tükendi.

Ankara'da aşure ikramı Hacı Bayram Camisi'nin yanı sıra Beştepe Millet Camisi'nde de yapıldı.

Aşure ikram edilen vatandaşlardan Döne Vurucuesenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtılan aşurenin Allah katında kabul olmasını dileyerek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.

Vatandaşlardan Hüseyin Kılıç da "Allah kötülere fırsat vermesin, devletimizi payidar eylesin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde aşure dağıtıldı.

13 İLDE DAĞITILDI

Konya’da Sultan Selim Camisi önündeki Mevlana Meydanı'nda, Edirne’de Selimiye Camisi avlusunda, Trabzon’da İskenderpaşa Camisi avlusunda, İstanbul’da Sultanahmet Camisi'nin dış avlusunda, Diyarbakır’da Sur ilçesindeki tarihi Ulucami önünde, Tokat’ta Cumhuriyet Meydanı'nda, Rize’de Sahil Camisi önünde, Antalya’da Muratpaşa Camisi'nde, İzmir’de Konak Meydanındaki Yalı Camisi önünde, Van’da Hz. Ömer Camisi'nde halka aşure ikramı yapıldı.