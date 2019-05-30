0553 313 94 23

(Özel) Tarhan: “Mali açıdan en iyi belediyeler arasındayız”

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İller Bankası’ndan gelen pay mayıs ayında 2 milyon TL’ye düşse de imar ve vergi gelirleri azalsa da şu anda Türkiye’deki belediyeler arasında en iyilerden biri olduklarını söyledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:09
(Özel) Tarhan: “Mali açıdan en iyi belediyeler arasındayız”

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İller Bankası’ndan gelen pay mayıs ayında 2 milyon TL’ye düşse de imar ve vergi gelirleri azalsa da şu anda Türkiye’deki belediyeler arasında en iyilerden biri olduklarını söyledi. İki yılda ödemeleri gereken 10 milyon TL banka borcu dışında borçları olmadığını belirten Tarhan, “Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bir tane dışında kiralık aracımız, hiç kiralık yerimiz yok. Mezitli halkını mutlu etmeye devam edeceğiz” dedi.


Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, İHA Mersin ekibini makamında ağırladı. 31 Mart seçimlerinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Tarhan’a, yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan İHA Mersin Sorumlusu Hüseyin Kar, başarılarının devamını diledi.



“Şu anda belediyeler arasında en iyiler arasındayız”


Tarhan ziyarette, belediyenin mali durumu, bütçe, borçlanma ve tasarruf önlemlerine yönelik soruları da yanıtladı. Mali açıdan şu anda Türkiye’deki belediyeler arasında en iyiler arasında yer aldıklarını vurgulayan Tarhan, ancak bunun çok da rahat oldukları anlamına gelmediğinin altını çizdi. “Öyle çok da rahat değiliz” diyen Tarhan, şu anda tüm belediyelerin zorda olduğunu, belediye binalarının haczedildiğini, personelin maaşını başkanların verdiğini, 3-4 aydır maaş veremeyen belediyeler olduğunu haberlerde herkesin gördüğünü ifade etti.



“İller Bankası’ndan gelen paramız mayıs ayında 2 milyon TL’ye düştü”


Mezitli Belediyesi’nde şu an da hiçbir memur ve işçinin hiçbir alacağı olmadığını dile getiren Tarhan, piyasaya da banka kredileri gibi rutin ödemeler dışında bir borçları olmadığını söyledi. Fakat ekonomik krizin her yeri etkilediği gibi belediyeleri de etkilediğine işaret eden Tarhan, İller Bankası’ndan gelen payın mayıs ayında yüzde 30 düştüğüne dikkat çekti. Tarhan, “Krizden önce bize gelen para 5 milyon TL’yken, krizin başlamasıyla beraber ayda 3 milyon TL’ye, mayıs ayında ise 2 milyon TL’ye düştü. Düşünün 5’te 3 oranında, yani mayıs ayında yüzde 30 kesinti yapıldı ve 2 milyon TL geldi. 5’te 3 eksilmesinin anlamı; bizim gelirimizin yarısı İller Bankası’ndan geliyor; demek ki Türkiye’de bir önceki ay toplanan vergi 5’te 3 oranında azalmış veya vergi doğduysa da vatandaş sıkıntıdan vergisini ödememiş demektir. Türkiye’deki krizin birçok parametresi var, işte birisi de bu. Vergi toplanmayınca belediyelere de az para geliyor. Dolayısıyla bu durum bütçenizi alt üst ediyor” diye konuştu.


Belediyenin rutin ödemelerini bankalardan alınan kredi borçlarının oluşturduğu bilgisini veren Tarhan, “Birini İller Bankası kanalıyla bir özel bankadan aldık. Onlar zaten kesiliyor. Yaklaşık 2 yıl sonra bu borçlar da bitecek. İki yılda ödeyeceğimiz banka borcumuz 10 milyon TL civarında. Çok fazla bir rakam değil. Dolayısıyla 2 yıl sonra çok daha rahatlayacağız” değerlendirmesini yaptı.



“Son bir yılda bir tane inşaat ruhsatı vermedik. Bütçede öngördüğümüz imar gelirimiz yok şu anda”


Mezitli Belediyesi’nin bütçesinin 2018’de 120 milyon TL, bu yıl ise 140 milyon TL olduğunu ifade eden Tarhan, geçen yılki bütçe gerçekleşmesinin de yüzde 100’e yakın olduğunu kaydetti. “Bizim bütçelerimizde hep yüzde 97 ile yüzde 100 arasında gerçekleşmemiz var, çok da başarılıyız o konuda” diyen Tarhan, belediyelerin gelirlerinin yüzde 40-50’sinin İller Bankası’ndan, diğer yarısı da kendi öz kaynaklarından oluştuğunu belirtti. İnşaat sektörünün canlı, gelişmenin hızlı olduğu yerlerde imar gelirlerinin önemli bir kalem oluşturduğunu dile getiren Tarhan, “Mezitli, Mersin’in 13 ilçesi içerisinde inşaatın en yüksek, en çok imar gelirinin olduğu ilçeydi. Son bir yıldır bir tane inşaat ruhsatı vermedik. Son bir yıldır burada yapılan inşaat yok. Dolayısıyla bütçede bizim öngörülen, beklentimiz olan gelir yok şu anda, alamıyoruz. Bu, diğer alanları da etkiliyor. Örneğin, vatandaşın gelir düzeyi iyi değilse, sıkıntısı varsa emlak vergisini dahi ödemiyor. Böyle bir konumdayız” ifadelerini kullandı.



“Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Mezitli halkını mutlu etmeye devam edeceğiz”


Vatandaşın sıkıntısını bir örnekle açıklayan Tarhan, “Geçenlerde seyyar tahsilat aracımızı, durumu çok iyi olanların oturduğu, buranın en büyük sitelerinden birine gönderdik. Kredi kartıyla da ödeme imkanı olduğu halde sabahtan akşama kadar bir kişi emlak vergisini ödemedi. Türkiye’de vatandaş gerçekten zor durumda, belediyeler zor durumda. Bütçeleri değişti, bütçelerini etkileyen çok olumsuzluk oldu. Ama biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bu şekilde gideceğiz. Eğer kriz devam ederse belki bazı büyük hayallerimizi gerçekleştirmeyebiliriz ama yine çıta olarak biz geçtiğimiz 5 yılın altında kalmayız. Özellikle kültür ve sanat faaliyetleri başta olmak üzere Mezitli halkını yine mutlu etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Bir tane dışında kiralık aracımız, hiç kiralık yerimiz yok”


Mezitli Belediyesi’nde 750 civarında personel çalıştığını ve bu konuda bir eksikleri bulunmadığını söyleyen Tarhan, tasarruf önlemlerine de değindi. İlk döneminde görevi devralmasından itibaren tasarruf politikasını uygulamaya başladıklarını belirten Tarhan, şunları söyledi: “Bizde tasarruf zaten hep var. Bazı çevreler adamızı ‘cimri belediye başkanı’ diye çıkarıyordu ama böyle yapmazsanız da bu gemi yürümüyor. Kendi paranızdan daha iyi şekilde hesap etmeniz gerekiyor. Ona zaten biz azami duyarlılığı gösteriyorduk ama şu günler biraz daha fazla gösteriyoruz. Öyle hovardaca makam arabaları, kiralık arabalar, belediyenin kiraladığı yerler, ihaleler bizde yok. Zaten bizde ihaleci diye bir işletme yok. Bizim belediyede hiçbir alanı özel işleten, ihaleyle alınan bir tek yer yok. Tamamını biz yapıyoruz. Özel durumlarda kullanmak için sadece bir tane kiralık arabamız var. Onun dışında hiç kiralık arabamız yok. Makam arabamız oldukça eski, rahatsız da olmuyoruz bundan. Kiraladığımız hiçbir mekanımız yok. Temizlik araçları dahil bütün araçlarımız kendimize ait. Taşeronlaşma kalktıktan sonra belediyelerin yüzde 90’ı temizlik araçlarını kiralama yoluyla çözdüler. Biz geçen yıl bunların mülkiyetini aldık. Bu da bütçemizi etkiledi, hiç hesapta olmayan 9 milyonun üzerinde bir para ödedik. Temizlik filomuz oldukça geniş.”



“Vatandaş da mutlu biz de mutluyuz, iyi bir aile olarak geçinip gidiyoruz”


Mezitli Belediyesi’nin, gayet güzel bütçesi olan, Sayıştay denetiminde olumlu bulunan bir belediye olduğunu vurgulayan Tarhan, “Belediyenin gerekli tasarrufu yaptığına dair ifadeler de vardır ki, Sayıştay bunu her zaman kullanmaz. Belediyemiz o yönden de Sayıştay tarafından da hep takdir ediliyor. İnceleme raporlarında da bu sabit. Vatandaşın parasını kendi paramdan çok daha dikkatli ve titiz harcıyorum. Onun için vatandaş da mutlu biz de mutluyuz, iyi bir aile olarak geçinip gidiyoruz” dedi.


Tarhan, yıl sonu hedeflerini de şöyle açıkladı: “Yıl sonuna kadar hedefimiz, çocuklar ve kültür sanat. Yol haritamızı bu yönde belirledik. Yolumuz belli, pusulamız belli. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Kararımız belli. Bu kararımızı halkın istekleri doğrultusunda aldık. Bundan dolayı çok da başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:09
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    150 yıllık kazanlarda hazırlanıyor! Yapması çok zahmetli
    1. 150 yıllık kazanlarda hazırlanıyor!..
    2. Savunma şirketleri en büyükler arasında
    3. İşçileri döven patron hakkında flaş..
    4. Şampiyon Talasgücü Belediyespor Başkan..
    5. Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de
    6. Dolar ve euroda keskin düşüş
    7. Engelsiz sesle oynanan oyun ödül..
    8. ADÜ, Para Yönetimi yarışmalarında..
    9. Akciğer kanseri ve amfizeme bağlı..
    10. Terör örgütü için stadyumda keşif..
    11. Başkan Altay: “İstanbul’da emaneti..
    12. Uzun araba yolculuklarına tahammül..
    13. Fatih’in kabrinde dua
    14. Devamsızlık yüzünden okulu birbirine..
    15. FETÖ sanığı Serkan Gölge'nin tahliyesi
    16. İşsizler iş yok diyor, iş dünyası..
    17. Bayramda susuz kalmayın uyarısı
    18. Ford Trucks F-MAX, Avrupa Kamyon..
    19. Avcı: "İyi bir sezon geçirdik"
    20. Göztepe’de alkışlar Berkan’a
    21. Boyner'in Olağanüstü Genel Kurulu 24..
    22. Başkan Özlünün Kadir Gecesi mesajı
    23. Adana’da kadın cesedi bulundu
    24. Gürbulak’ta 30,5 kilo eroin ele..
    25. Sahur vakti katliam
    26. Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek..
    27. 3 günde 1 bardak süt içiyoruz
    28. Başkent mis gibi kokuyor
    29. “Seccadeni al da gel”
    30. Süper Lig’in en istikrarlı futbolcusu..
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'