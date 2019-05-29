(Özel) Taksim’de sakat rolü yaparak dilenen İranlı şahıs tepki topladı

Taksim Meydanı’nda kendisine sakat süsü vererek dilenen İranlı şahıs görenlerin tepkisine neden oldu. İranlı şahıs zabıta ekiplerince gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’nda koluna sardığı bez parçasıyla kendisine sakat süsü vererek dilenen İran uyruklu adam görenlerin tepkilerine neden oldu. Bazı vatandaşlar tarafından sakat olmadığı anlaşılan adam, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Amirliğine şikayet edildi. İhbar üzerine şahsı takibe alan Beyoğlu Belediyesi sivil zabıta ekipleri, kolunu bez parçasıyla saran şahsın duygu sömürüsü yaparak dilendiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.

Öte yandan yaşlı ve engelli bir kadının o dakikalarda çöplerden kağıt toplaması ise görenlerin yüreklerini dağladı.