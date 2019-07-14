0553 313 94 23

(Özel) Taksim’de kadınlı ve erkekli kavga kamerada

Taksim’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:57
(Özel) Taksim’de kadınlı ve erkekli kavga kamerada

Taksim’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflardan bir şahıs, elindeki cam şişeyi yerde kırarak parçasıyla etraftakileri yaralamaya çalıştı. Şahısın güçlükle zapt edildiği o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.


Beyoğlu Taksim Mis Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinden meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Vatandaşların arayarak girmesiyle taraflar ayrıldı.



Elindeki şişeyi kırıp cam parçasıyla saldırdı


Ancak taraflardan biri olan şahıs, öfkeden deliye dönünce elindeki cam şişeyi yere vurarak kırdı. Yerden eline cam parçası alan şahıs, etrafına sallamaya başladı. Yanındakilerinin müdahalesiyle güçlükle zapt edilen şahıs, ardından uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte, adet söktürücü bitkiler!
    1. İşte, adet söktürücü bitkiler!
    2. S-400 sevkiyatında yeni gelişme!
    3. 15 Temmuz gazisi Enes Gün o gece..
    4. Devlet Bahçeli konuşuyor
    5. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    6. Göz kamaştıran "Melekler Gölü"..
    7. Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı..
    8. Menemenspor’dan savunmaya takviye
    9. 2 ay önce Habur Çayı’nda kaybolmuştu,..
    10. Acarlar Longozu beyaz nilüferleriyle..
    11. Kars Valisi Öksüz: “Meydanları..
    12. Adana’da FETÖ’ye 3 yılda bin 595..
    13. "15 Temmuz, Kurtuluş Savaşı gibi..
    14. Türkmenistan heyetinden Başkan..
    15. Haber alınamayan kadın çoban için..
    16. Olimpia Milano, Aaron White ile anlaştı
    17. Selçuk Bayraktar ve KADEM’e çağrı
    18. Saraybosna'da demokrasi için koşuldu
    19. Başkan Orhan’dan 15 Temmuz Demokrasi..
    20. Meteoroloji saat verdi! İstanbul için..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!