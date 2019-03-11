Taksim’de dilenci operasyonu

Taksim Meydanı’nda turistlere duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan kadının benzer yöntemle dilencilik yapan bir başka arkadaşını da ihbar etmesi pes dedirtti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bir kadının turistlerin duygularını istismar edip dilencilik yaptığı ihbarını alan zabıta ekipleri harekete geçti. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda çalışmalara başlayan zabıta ekipleri önce dilencilik yaptığı iddia edilen şahsı takibe aldı. Takip sırasında kadının Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde yürüyen turistlere karşı duygu sömürüsü yaparak para talebinde bulunduğu görüldü. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri dilenen kadını suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.







Yakalanınca arkadaşını da ele verdi

Zabıta ekiplerinden kaçamayacağını anlayan kadının, benzer yöntemle dilencilik yapan bir başka arkadaşını da ihbar etmesi pes dedirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan kadına idari para cezası uygulandığı belirtildi.